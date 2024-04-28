Володимир Дантес відверто зізнався, кого насправді кохає

Відомий український співак Володимир Дантес щемливо привітав з днем народження свою дівчину Дашу Кацуріну. Також артист додав, що вона - його справжнє кохання.

Дантес не приховує своїх почуттів до Кацуріної

28 квітня українська блогерка та бізнес-вумен Даша Кацуріна святкувала своє 29-річчя. Її хлопець скористався цією нагодою, щоб нагадати коханій про те, яка вона неймовірна.

Неочікувано для всіх Володимир Дантес присвятив іменинниці власний вірш.

Ти дуже красива.

Ти маєш неповторний смак.

Ти вмієш приймати важкі рішення.

Ти вмієш дружити.

Ти іноді відчуваєш себе не впевненою, але це робить тебе найрішучішою.

Ти неймовірна мама.

Ти повертаєшся до своєї країни, коли навколо всі не радять цього робити.

Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо ти реально віриш у свій дім.

Ти справжня дівчина, яка несе потужну girls power.

Ти — моє кохання.

З днем народження!

Окрім того, артист опублікував ніжні фото з Дашею, де вони обіймаються, цілуються та проводять час разом.

Що відомо про стосунки Дантеса та Кацуріної

Володимир та Даша розпочала свої стосунки приблизно півтора року тому після розриву співака з його ексдружиною Надею Дорофєєвою.

А ось сама співачка вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна, який від попереднього шлюбу з Дашею, з якою зараз Дантес, має двох дітей — доньку Сашу та сина Івана.

Наразі відомо, що Володимир Дантес уже познайомив кохану з батьками й вони інколи проводять час разом.