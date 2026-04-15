"Властелин колец: Охота на Голлума" — раскрыты имена актеров

Кинокомпания Warner Bros. в конце концов официально объявила актерский каст будущего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума".

"Властелин колец: Охота на Голлума" — что известно

Согласно официальной информации Warner Bros., роль Голлума досталась непосредственно режиссеру фильму Энди Серкису.

Кроме того, указано, что 86-летний британский актер Иен Маккеллен возвращается к роли Гандальфа.

Поклонники саги рассчитывают, что голливудская звезда Элайджа Вуд сыграет своего персонажа Фродо Бэггинса — создатели фильма уверяют, что так и произойдет.

Более того, указано, что Ли Пэйс также появится на экране в роли Трандуила.

Пользователи сети обратили внимание на то, что к актерскому касту на этот раз присоединятся и новые звезды.

Прямо сейчас в центре внимания Кейт Уинслет — она сыграет Маригол.

Также указано, что звезде "Белого лотоса" Лео Вудоллу досталась роль Халварда.

Ирландский актер Джейми Дорнан сыграет персонажа Страйдера.

Согласно последним данным, премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" должна состояться 17 декабря 2027 года.