"Властелин колец: Охота на Голлума" — раскрыты имена актеров
Источник:  Variety

Кинокомпания Warner Bros. в конце концов официально объявила актерский каст будущего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума".

"Властелин колец: Охота на Голлума" — что известно

Согласно официальной информации Warner Bros., роль Голлума досталась непосредственно режиссеру фильму Энди Серкису.

Кроме того, указано, что 86-летний британский актер Иен Маккеллен возвращается к роли Гандальфа.

Поклонники саги рассчитывают, что голливудская звезда Элайджа Вуд сыграет своего персонажа Фродо Бэггинса — создатели фильма уверяют, что так и произойдет.

Более того, указано, что Ли Пэйс также появится на экране в роли Трандуила.

Пользователи сети обратили внимание на то, что к актерскому касту на этот раз присоединятся и новые звезды.

Прямо сейчас в центре внимания Кейт Уинслет — она сыграет Маригол.

Также указано, что звезде "Белого лотоса" Лео Вудоллу досталась роль Халварда.

Ирландский актер Джейми Дорнан сыграет персонажа Страйдера.

Согласно последним данным, премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" должна состояться 17 декабря 2027 года.

Больше по теме

Трамп высмеял убитого голливудского режиссера Райнера
Трамп снова спровоцировал громкий скандал
Голливудская звезда Кейт Хадсон раскрыла секрет идеальной внешности
Секреты красоты от Кейт Хадсон
Звезда Голливуда Бен Стиллер поддержал Украину в скандале с МОК
Бен Стиллер снова на стороне Украины

