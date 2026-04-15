"Властелин колец: Охота на Голлума" — раскрыты имена актеров

Кинокомпания Warner Bros. в конце концов официально объявила актерский каст будущего фильма "Властелин колец: Охота на Голлума".
Главные тезисы
- К главной роли снова вернется Элайджа Вуд.
- Кейт Уинслет, Лео Вудолл и Джейми Дорнан присоединились к актерскому касту.
"Властелин колец: Охота на Голлума" — что известно
Согласно официальной информации Warner Bros., роль Голлума досталась непосредственно режиссеру фильму Энди Серкису.
Кроме того, указано, что 86-летний британский актер Иен Маккеллен возвращается к роли Гандальфа.
Поклонники саги рассчитывают, что голливудская звезда Элайджа Вуд сыграет своего персонажа Фродо Бэггинса — создатели фильма уверяют, что так и произойдет.
Более того, указано, что Ли Пэйс также появится на экране в роли Трандуила.
Пользователи сети обратили внимание на то, что к актерскому касту на этот раз присоединятся и новые звезды.
Прямо сейчас в центре внимания Кейт Уинслет — она сыграет Маригол.
Также указано, что звезде "Белого лотоса" Лео Вудоллу досталась роль Халварда.
Ирландский актер Джейми Дорнан сыграет персонажа Страйдера.
Согласно последним данным, премьера фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" должна состояться 17 декабря 2027 года.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-