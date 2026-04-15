"Володар перснів: Полювання на Ґоллума" — розкрито імена акторів

Кінокомпанія Warner Bros. врешті-решт офіційно оголосила акторський каст майбутнього фільму "Володар перснів: Полювання на Ґоллума".
Головні тези:
- До головної ролі повертається Елайджа Вуд.
- Кейт Вінслет, Лео Вудолл та Джеймі Дорнан приєдналися до акторського касту.
"Володар перснів: Полювання на Ґоллума" — що наразі відомо
Згідно з офіційною інформацією Warner Bros., роль Ґоллума дісталася безпосередньо режисеру стрічки Енді Серкісу.
Окрім того, наголошується, що 86-річний британський актор Ієн Маккеллен повертається до ролі Ґандальфа.
Шанувальники саги розраховують, що голлівудська зірка Елайджа Вуд зіграє свого персонажа Фродо Беґґінса — творці фільму запевняють, що так і станеться.
Ба більше, вказано, що Лі Пейс також з'явиться на екрані у ролі Трандуїла.
Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що до акторського касту цього разу приєднаються й нові зірки.
Просто зараз у центрі уваги Кейт Вінслет — вона зіграє Маріґол.
Також вказано, що зірці "Білого лотосу" Лео Вудолл дісталася роль Халварда.
Ірландський актор Джеймі Дорнан зіграє персонажа Страйдера.
Згідно з останніми даними, прем’єра стрічки "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" повинна відбутися 17 грудня 2027 року.
