"Володар перснів: Полювання на Ґоллума" — розкрито імена акторів

"Володар перснів: Полювання на Ґоллума" — що наразі відомо

Згідно з офіційною інформацією Warner Bros., роль Ґоллума дісталася безпосередньо режисеру стрічки Енді Серкісу.

Окрім того, наголошується, що 86-річний британський актор Ієн Маккеллен повертається до ролі Ґандальфа.

Шанувальники саги розраховують, що голлівудська зірка Елайджа Вуд зіграє свого персонажа Фродо Беґґінса — творці фільму запевняють, що так і станеться.

Ба більше, вказано, що Лі Пейс також з'явиться на екрані у ролі Трандуїла.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що до акторського касту цього разу приєднаються й нові зірки.

Просто зараз у центрі уваги Кейт Вінслет — вона зіграє Маріґол.

Також вказано, що зірці "Білого лотосу" Лео Вудолл дісталася роль Халварда.

Ірландський актор Джеймі Дорнан зіграє персонажа Страйдера.

Згідно з останніми даними, прем’єра стрічки "Володар перснів: Полювання на Ґоллума" повинна відбутися 17 грудня 2027 року.