Власти Грузии нафантазировали подготовку беспорядков в стране с участием СБУ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Служба безопасности Украины якобы участвует в подготовке госпереворота в стране.
Главные тезисы
- Ираклий Кобахидзе обвиняет Службу безопасности Украины в подготовке беспорядков в Грузии.
- Силовики в Грузии задержали украинцев, перевозивших 2,4 кг гексогена на территорию страны из Турции.
- Заявления о причастности СБУ к ввозу взрывчатки вызвали скандал и требуют серьезного расследования.
Кобахидзе обвинил СБУ в участии в подготовке беспорядков в Грузии
Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе и с анонсированным "свержением", вы видите, что оппозиция совершенно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация, — сказал Кобахидзе, комментируя якобы причастность СБУ к ввозу взрывчатки в Грузию.
Он добавил, что такой вопрос требует особого внимания.
11 сентября грузинская Служба госбезопасности заявила, что задержала двух украинцев, якобы желающих провезти на грузинскую территорию 2,4 кг гексогена (взрывчатки).
По версии грузинских силовиков, грузовик Mercedes-Benz с украинскими регистрационными номерами прибыл в Грузию из Турции, двигаясь по маршруту из Украины через Румынию и Болгарию. Гексоген якобы обнаружили в скрытых и тщательно замаскированных отсеках.
12 сентября в СГБ Грузии заявили, что взрывчатку украинцам якобы передала Служба безопасности Украины.
