Власти Грузии нафантазировали подготовку беспорядков в стране с участием СБУ

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что Служба безопасности Украины якобы участвует в подготовке госпереворота в стране.

Кобахидзе обвинил СБУ в участии в подготовке беспорядков в Грузии

Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе и с анонсированным "свержением", вы видите, что оппозиция совершенно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация, — сказал Кобахидзе, комментируя якобы причастность СБУ к ввозу взрывчатки в Грузию.

Он добавил, что такой вопрос требует особого внимания.

По словам Кобахидзе, любой такой факт должен быть полностью расследован, и в Грузии "должны установить, кому понадобилось привносить в страну беспорядки". Поделиться

11 сентября грузинская Служба госбезопасности заявила, что задержала двух украинцев, якобы желающих провезти на грузинскую территорию 2,4 кг гексогена (взрывчатки).

По версии грузинских силовиков, грузовик Mercedes-Benz с украинскими регистрационными номерами прибыл в Грузию из Турции, двигаясь по маршруту из Украины через Румынию и Болгарию. Гексоген якобы обнаружили в скрытых и тщательно замаскированных отсеках.

12 сентября в СГБ Грузии заявили, что взрывчатку украинцам якобы передала Служба безопасности Украины.