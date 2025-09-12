Влада Грузії нафантазувала підготовку заворушень у країні за участю СБУ

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.

Кобахідзе звинуватив СБУ в участі у підготовці заворушень у Грузії

Що стосується можливого зв'язку з тими внутрішньополітичними подіями, які розгортаються в країні, зокрема й з анонсованим "поваленням", ви бачите, що опозиція абсолютно в розпачі, вона ослаблена, і це головна причина. У такі моменти можлива будь-яка провокація, — сказав Кобахідзе, коментуючи нібито причетність СБУ до ввезення вибухівки в Грузію.

Він додав, що таке питання потребує особливої уваги.

За словами Кобахідзе, будь-який такий факт має бути повністю розслідуваний, і в Грузії "повинні встановити, кому знадобилося привносити в країну заворушення".

11 вересня грузинська Служба держбезпеки заявила, що затримала двох українців, які нібито хотіли провезти на грузинську територію 2,4 кг гексогену (вибухівки).

За версією грузинських силовиків, вантажівка Mercedes-Benz з українськими реєстраційними номерами прибула в Грузію з Туреччини, рухаючись за маршрутом з України через Румунію і Болгарію. Гексоген нібито виявили в прихованих і ретельно замаскованих відсіках.

12 вересня у СДБ Грузії заявили, що вибухівку українцям нібито передала Служба безпеки України.