Влада Грузії нафантазувала підготовку заворушень у країні за участю СБУ

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що Служба безпеки України нібито бере участь у підготовці держперевороту в країні.
Головні тези:
- Прем'єр Грузії вважає, що СБУ бере участь у підготовці заворушень у країні.
- Звинувачення у причетності СБУ до ввезення вибухівки в Грузію викликало скандал.
- Силовики в Грузії заявляють про затримання українців, які перевозили вибухівку.
Кобахідзе звинуватив СБУ в участі у підготовці заворушень у Грузії
Що стосується можливого зв'язку з тими внутрішньополітичними подіями, які розгортаються в країні, зокрема й з анонсованим "поваленням", ви бачите, що опозиція абсолютно в розпачі, вона ослаблена, і це головна причина. У такі моменти можлива будь-яка провокація, — сказав Кобахідзе, коментуючи нібито причетність СБУ до ввезення вибухівки в Грузію.
Він додав, що таке питання потребує особливої уваги.
11 вересня грузинська Служба держбезпеки заявила, що затримала двох українців, які нібито хотіли провезти на грузинську територію 2,4 кг гексогену (вибухівки).
За версією грузинських силовиків, вантажівка Mercedes-Benz з українськими реєстраційними номерами прибула в Грузію з Туреччини, рухаючись за маршрутом з України через Румунію і Болгарію. Гексоген нібито виявили в прихованих і ретельно замаскованих відсіках.
12 вересня у СДБ Грузії заявили, що вибухівку українцям нібито передала Служба безпеки України.
