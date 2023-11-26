Власти приняли экстренное решение на фоне стремительного ухудшения погоды в Украине

В Украине скоро начнет круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

В Украине стремительно ухудшается погода

По словам представителей Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения начинает свою круглосуточную работу, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и не допустить проблем на дорогах.

Кроме того, власти призывают водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а также учитывать погодные условия, если все-таки планируется поездка.

Что важно понимать, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут звонить по телефону на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

На фоне активного антициклона в Украине, кроме западных и восточных областей, 26-27 ноября ожидаются сложные погодные условия ІІ (оранжевого) уровня опасности. Поделиться

Что известно о ситуации в отдельных регионах Украины

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях будут сильные снегопады. В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях - сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица; снега – до 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. Поделиться

Сильные дожди могут накрыть Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области, а также Крым.

Кроме того, сообщается, что в северных, центральных, южных областях и Крыму возможно существенное усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Так, в Одесской области из-за снега и гололеда сегодня с 8:30 временно перекрыли движение для большегрузных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) и М-28 Одесса - Южное - /М- 14/ (Объезд г. Одессы)". Поделиться

Также сообщается, что в Киеве может выпасть до 30 сантиметров снега.