Власти приняли экстренное решение на фоне стремительного ухудшения погоды в Украине

В Украине скоро начнет круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.
В Украине стремительно ухудшается погода
По словам представителей Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры, Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения начинает свою круглосуточную работу, чтобы оперативно реагировать на ситуацию и не допустить проблем на дорогах.
Кроме того, власти призывают водителей не выезжать без необходимости на дальние расстояния, а также учитывать погодные условия, если все-таки планируется поездка.
Что важно понимать, в случае возникновения чрезвычайной ситуации на дороге украинцы могут звонить по телефону на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.
Что известно о ситуации в отдельных регионах Украины
Сильные дожди могут накрыть Харьковскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Запорожскую области, а также Крым.
Кроме того, сообщается, что в северных, центральных, южных областях и Крыму возможно существенное усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Также сообщается, что в Киеве может выпасть до 30 сантиметров снега.
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