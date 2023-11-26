Влада ухвалила екстрене рішення на тлі стрімкого погіршення погоди в Україні

В Україні незабаром розпочне цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.
В Україні стрімко погіршується погода
За словами представників Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення починає свою цілодобову роботу, щоб мати змогу оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах,
Окрім того, влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а також зважати на погодні умови, якщо все-таки планується поїздка.
Що важливо розуміти, у разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі українці можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.
Що відомо про ситуацію в окремих регіонах України
Сильні дощі можуть накрити Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку області, а також Крим.
Окрім того, наголошується, що північних, центральних, південних областях та Криму можливе суттєве посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
Також вказано, що в Києві може випасти до 30 сантиметрів снігу.
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