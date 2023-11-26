Влада ухвалила екстрене рішення на тлі стрімкого погіршення погоди в Україні

В Україні незабаром розпочне цілодобову роботу Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах.

В Україні стрімко погіршується погода

За словами представників Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення починає свою цілодобову роботу, щоб мати змогу оперативно реагувати на ситуацію і не допустити проблем на автошляхах,

Окрім того, влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, а також зважати на погодні умови, якщо все-таки планується поїздка.

Що важливо розуміти, у разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі українці можуть телефонувати на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

На тлі активного антициклону в Україні, крім західних та східних областей, 26-27 листопада очікуються складні погодні умови ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Поширити

Що відомо про ситуацію в окремих регіонах України

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; снігу – до 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Поширити

Сильні дощі можуть накрити Харківську, Дніпропетровську, Херсонську, Запорізьку області, а також Крим.

Окрім того, наголошується, що північних, центральних, південних областях та Криму можливе суттєве посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Так, на Одещині через сніг та ожеледицю сьогодні з 8:30 тимчасово перекрили рух для великовантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування державного значення М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) та М-28 Одеса - Южне - /М-14/ (Об’їзд м. Одеси)". Поширити

Також вказано, що в Києві може випасти до 30 сантиметрів снігу.