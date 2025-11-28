ВМС показали поражение пункта управления и объектов ПВО армии РФ в Крыму
ВМС показали поражение пункта управления и объектов ПВО армии РФ в Крыму

Военно-Морские Силы ВС Украины постоянно уменьшают боеспособность врага. Подразделения ВМС ВС Украины во взаимодействии с подразделениями ВС ВС Украины провели успешную операцию в Крыму.

Главные тезисы

  • Военно-Морские Силы Украины провели успешную операцию в Крыму, поразив объекты армии РФ.
  • Уничтожены командно-диспетчерский пункт управления, места хранения ударных БПЛА и объекты ПВО врага.
  • Данное вмешательство способствует снижению боеспособности врага и восстановлению контроля на оккупированной территории.

Большая "бавовна" в Крыму: что известно

В результате на аэродроме Саки поражено:

  • командно-диспетчерский пункт управления противника,

  • места хранения ударных БПЛА "Орион",

  • несколько объектов ПВО, в том числе ЗРК Тор-М2 и Панцирь-С1,

  • установку ЗУ 23-2 на базе КамАЗа.

Ослабление боевых возможностей врага — еще один шаг к победе!

