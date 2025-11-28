ВМС показали ураження пункту управління та обєктів ППО армії РФ у Криму

Військово-Морські Сили ЗС України невпинно зменшують боєздатність ворога. Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з підрозділами ССО ЗС України провели успішну операцію у Криму.
Головні тези:
- ВМС України здійснили успішну операцію у Криму, під час якої були уражені військові об'єкти армії РФ.
- Під час операції були знищені командно-диспетчерський пункт, місця зберігання ударних БПЛА та об'єкти ППО ворога.
- Успішне втручання ВМС сприяє зниженню боєздатності ворога та відновленню контролю на окупованій території.
Велика “бавовна” у Криму: що відомо
У результаті — на аеродромі Саки уражено:
командно-диспетчерський пункт управління противника,
місця зберігання ударних БПЛА "Оріон",
декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1,
установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.
Послаблення бойових можливостей ворога — ще один крок до перемоги!
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-