ВМС показали ураження пункту управління та обєктів ППО армії РФ у Криму
Категорія
Події
Дата публікації

ВМС показали ураження пункту управління та обєктів ППО армії РФ у Криму

ВМС ЗСУ
Панцир-С
Read in English

Військово-Морські Сили ЗС України невпинно зменшують боєздатність ворога. Підрозділи ВМС ЗС України у взаємодії з підрозділами ССО ЗС України провели успішну операцію у Криму.

Головні тези:

  • ВМС України здійснили успішну операцію у Криму, під час якої були уражені військові об'єкти армії РФ.
  • Під час операції були знищені командно-диспетчерський пункт, місця зберігання ударних БПЛА та об'єкти ППО ворога.
  • Успішне втручання ВМС сприяє зниженню боєздатності ворога та відновленню контролю на окупованій території.

Велика “бавовна” у Криму: що відомо

У результаті — на аеродромі Саки уражено:

  • командно-диспетчерський пункт управління противника,

  • місця зберігання ударних БПЛА "Оріон",

  • декілька об’єктів ППО, зокрема ЗРК Тор-М2 та Панцир-С1,

  • установку ЗУ 23-2 на базі КамАЗу.

Послаблення бойових можливостей ворога — ще один крок до перемоги!

Категорія
Події
Дата публікації
