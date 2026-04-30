ВМС Украины поразили два катера РФ вблизи Керченского моста — видео

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины поразили два российских катера, которые охраняли Керченский мост.
Главные тезисы
- ВМС Украины атаковали корабли РФ у Керченского моста, причинив им существенные потери.
- Нанесение удара по ключевым единицам корабельно-катерного состава РФ вызвало серьезные последствия.
Новая "бавовна" от ВМС ВСУ
Об этом сообщили в Фейсбуке.
В результате были поражены патрульный сторожевой катер ФСБ РФ «Соболь» и противодиверсионный катер «Граченок». Россияне понесли безвозвратные и санитарные потери.
Данные катера являются ключевыми единицами береговой охраны Пограничной службы ФСБ и ВМФ РФ, которые используются для охраны Керченского моста и борьбы с диверсантами.
