ВМС України уразили два катери РФ поблизу Керченського мосту — відео

Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.
Головні тези:
- Військово-морські сили України нанесли удар по корабельно-катерному складу РФ біля Керченського мосту.
- У результаті удару два російські катери, що охороняли міст, були уражені, призвівши до безповоротних та санітарних втрат для РФ.
Нова “бавовна” від ВМС ЗСУ
Про це ВМС України повідомили у Фейсбуці.
У результаті були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок». Росіяни зазнали безповоротних і санітарних втрат.
Дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.
