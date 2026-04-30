ВМС України уразили два катери РФ поблизу Керченського мосту — відео

Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

Нова “бавовна” від ВМС ЗСУ

Про це ВМС України повідомили у Фейсбуці.

Уночі 30 квітня сили та засоби ВМС України вдарили по корабельно-катерному складу РФ в районі Керченської протоки.

У результаті були уражені патрульний сторожовий катер ФСБ РФ «Соболь» і протидиверсійний катер «Грачонок». Росіяни зазнали безповоротних і санітарних втрат.

Дані катери є ключовими одиницями Берегової охорони Прикордонної служби ФСБ та ВМФ РФ, які використовуються для охорони Керченського мосту та боротьби з диверсантами.