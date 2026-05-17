Во Франции ИИ помог поймать педофила
Категория
Технологии
Дата публикации

Во Франции ИИ помог поймать педофила

ИИ
Читати українською
Источник:  Le Monde

Использование искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Так, во Франции бывший учитель попал в ШИ-ловушку для педофилов. Ему уже предъявлены обвинения в домогательстве к 14-летнему ребенку.

Главные тезисы

  • На фоне публичного разоблачения педофил решил сдаться полиции добровольно.
  • Однако он получил всего 8 месяцев условного заключения и запрет на любую деятельность, предусматривающую регулярный контакт с детьми.

Новый способ применения ИИ — что о нем известно

Как удалось узнать журналистам, 66-летний мужчина — бывший французский учитель — был убежден, что общается со школьницей.

Он даже не догадывался, что ведет переписку с блогером, который притворялся подростком с помощью искусственного интеллекта.

Что важно понимать, всего за развитием событий в прямом эфире следили десятки тысяч человек.

Известный блогер Finnyzyy во время прямых трансляций общается с людьми, выдавая себя за 14-летнюю девочку, чтобы разоблачать педофилов. Для этого он меняет свой голос и внешность с помощью технологий искусственного интеллекта.

На этот раз в ШИ-ловушку попал 66-летний Доминик Б. — учитель физкультуры на пенсии.

Он не только предлагал "девушке" встречу, а также спрашивал, хотела ли бы она увидеть его голым и поцеловать.

Педофила, который делал все возможное, чтобы склонить жертву к интиму с ним, узнали некоторые зрители. О нем сообщили полиции.

Что интересно, прежде чем правоохранители успели отреагировать, Доминик решил сдаться сам.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
От кого ребенок наследует интеллект — ответ ученых
Уровень интеллекта ребенка в первую очередь зависит от способностей мамы
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект устроил разборки в сети из-за блокировки его действий
ШИ-агент Tom-Assistant решил продемонстрировать свой "характер"
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Искусственный интеллект впервые сыграл на пианино
ШИ выходит на новый уровень

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?