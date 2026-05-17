Во Франции ИИ помог поймать педофила

Использование искусственного интеллекта выходит на новый уровень. Так, во Франции бывший учитель попал в ШИ-ловушку для педофилов. Ему уже предъявлены обвинения в домогательстве к 14-летнему ребенку.
Главные тезисы
- На фоне публичного разоблачения педофил решил сдаться полиции добровольно.
- Однако он получил всего 8 месяцев условного заключения и запрет на любую деятельность, предусматривающую регулярный контакт с детьми.
Новый способ применения ИИ — что о нем известно
Как удалось узнать журналистам, 66-летний мужчина — бывший французский учитель — был убежден, что общается со школьницей.
Он даже не догадывался, что ведет переписку с блогером, который притворялся подростком с помощью искусственного интеллекта.
Что важно понимать, всего за развитием событий в прямом эфире следили десятки тысяч человек.
На этот раз в ШИ-ловушку попал 66-летний Доминик Б. — учитель физкультуры на пенсии.
Он не только предлагал "девушке" встречу, а также спрашивал, хотела ли бы она увидеть его голым и поцеловать.
Педофила, который делал все возможное, чтобы склонить жертву к интиму с ним, узнали некоторые зрители. О нем сообщили полиции.
Что интересно, прежде чем правоохранители успели отреагировать, Доминик решил сдаться сам.
