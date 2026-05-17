У Франції ШІ допоміг спіймати педофіла

Використання штучного інтелекту виходить на новий рівень. Так, у Франції колишній учитель потрапив у ШІ-пастку для педофілів. Йому вже висунули звинувачення в домаганні до 14-річної дитини.
Головні тези:
- На тлі публічного викриття педофіл вирішив здатися поліції добровільно.
- Однак він отримав лише 8 місяців умовного ув'язнення та заборону на будь-яку діяльність, що передбачає регулярний контакт із дітьми.
Новий спосіб застосування ШІ — що про нього відомо
Як вдалося дізнатися журналістам, 66-річний чоловік — колишній французький вчитель — був переконаний, що спілкується зі школяркою.
Він навіть не здогадувався, що веде листування з блогером, який видавав себе за підлітку за допомогою штучного інтелекту.
Що важливо розуміти, загалом за розвитком подій в прямому етері стежили десятки тисяч людей.
Цього разу у ШІ-пастку потрапив 66-річний Домінік Б. — вчитель фізкультури на пенсії.
Він не лише пропонував "дівчинці" зустріч, а також питав, чи хотіла б вона побачити його голим та поцілувати.
Педофіла, який робив все можливе, щоб схилити “жертву” до інтиму з ним, впізнали деякі глядачі. Про нього повідомили поліції.
Що цікаво, перш ніж правоохоронці встигли відреагувати, Домінік вирішив здатися сам.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-