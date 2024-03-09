Во Франции раскрыли планы на ближайшие месяцы по отправке войск в Украину

В МИД Франции подчеркнули, что Украина не просила отправить западные войска. В то же время, ничего нельзя исключать в течение следующих месяцев.
Войска Франции в Украине
Как отмечается, во время визита в Литву МИД Франции Стефан Сежурне встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами.
В частности, Сежурное неоднократно упоминал об операциях по разминированию как по возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать".
Что известно о заявлении Макрона об отправке войск в Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.
Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.
Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.
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