Во Франции раскрыли планы на ближайшие месяцы по отправке войск в Украину

В МИД Франции подчеркнули, что Украина не просила отправить западные войска. В то же время, ничего нельзя исключать в течение следующих месяцев.

Войска Франции в Украине

Как отмечается, во время визита в Литву МИД Франции Стефан Сежурне встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами.

Не Россия должна указывать нам, как мы должны помогать Украине в ближайшие месяцы или годы. Не Россия должна организовывать, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Мы должны решить это между собой. Стефан Сежурное Глава МИД Франции

В частности, Сежурное неоднократно упоминал об операциях по разминированию как по возможности, говоря, что это "может означать наличие определенного персонала, но не для того, чтобы воевать".

Украина не просит нас отправить войска. Украина просит нас прислать боеприпасы. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы, – добавил он. Поделиться

Что известно о заявлении Макрона об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Польша, Испания и Италия. При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.