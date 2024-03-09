У Франції розкрили плани на найближчі місяці щодо відправки військ в Україну

У МЗС Франції наголосили, що Україна не просила надіслати західні війська. Водночас нічого не можна виключати протягом наступних місяців.
Війська Франції в Україні
Як зазначається, під час візиту до Литви МЗС Франції Стефан Сежурне зустрівся зі своїми балтійським та українським колегами.
Зокрема Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як по можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".
Що відомо про заяву Макрона про відправлення військ в Україну
Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.
Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.
Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.
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