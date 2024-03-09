У Франції розкрили плани на найближчі місяці щодо відправки військ в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

У Франції розкрили плани на найближчі місяці щодо відправки військ в Україну

Франція
Джерело:  Politico

У МЗС Франції наголосили, що Україна не просила надіслати західні війська. Водночас нічого не можна виключати протягом наступних місяців.

Війська Франції в Україні

Як зазначається, під час візиту до Литви МЗС Франції Стефан Сежурне зустрівся зі своїми балтійським та українським колегами.

Не Росія має вказувати нам, як ми повинні допомагати Україні в найближчі місяці чи роки. Не Росія має організовувати те, як ми розгортаємо наші дії, або встановлювати червоні лінії. Ми повинні вирішувати це між собою.

Стефан Сежурне

Стефан Сежурне

Голова МЗС Франції

Зокрема Сежурне неодноразово згадував про операції з розмінування як по можливість, кажучи, що це "може означати наявність певного персоналу, але не для того, щоб воювати".

Україна не просить нас надіслати війська. Наразі Україна просить нас надіслати боєприпаси. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці, — додав він.

Що відомо про заяву Макрона про відправлення військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон назвав умову введення військ Франції в Україну
Макрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція готується до масштабного конфлікту на території ЄС — Politico
Армія Франції
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Франція створює альянс країн, потенційно готових відправити війська в Україну — Politico
Франція

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?