Во Львове из-под завалов музея достали уцелевший бюст Шухевича
Категория
Украина
Дата публикации

Во Львове из-под завалов музея достали уцелевший бюст Шухевича

щухевич
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Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами 1 января Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича достали его уцелевший бронзовый бюст.

Во Львове из-под завалов музея достали уцелевший бюст Шухевича

Об этом сообщили в Львовском историческом музее, отделом которого является музей Шухевича.

В результате разбора завалов Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича нашей музейной команде удалось спасти бронзовый бюст авторства Михаила Черешневского, – рассказали в историческом музее.

По словам музейщиков, скульптура генерал-хорунжего получила лишь незначительные повреждения.

Также радостной новостью поделился глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Вы знаете, что обломки вражеских "шахедов" уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще... Но имеем истинное чудо: бюст Романа Шухевича авторства Михаила Черешневского, считавшегося потерянным из-за атаки на музей, действительно уцелел! Его обнаружили под многочисленными завалами. Бюст имеет незначительные повреждения, но спасен! – сообщил Козицкий.

Глава ОВА отметил, что спасенный после российского удара бюст Шухевича находится в фондах Львовского исторического музея.

Бюст авторства скульптора Черешневского был подарен Львовскому историческому музею Обществом воинов УПА в США им. генерал-хорунжего Тараса Чупрынки специально для вновь созданного в 2001 году Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще.

Музей успели оцифровать

После атаки на мемориальный музей Шухевича львовское бюро Skeiron, занимающееся оцифровкой объектов украинского культурного наследия, сообщило в соцсетях, что успели сделать цифровой макет уничтоженного 1 января дома генерал-хорунжего УПА.

Это целенаправленный удар по истории нашей освободительной борьбы, но, к счастью, мы создали 3D тур по музею еще в 2021 году вместе со Львовским историческим музеем, – отметили в бюро и поделились ссылкой на тур по музею.

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