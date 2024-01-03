Во Львове из-под завалов уничтоженного россиянами 1 января Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича достали его уцелевший бронзовый бюст.
Во Львове из-под завалов музея достали уцелевший бюст Шухевича
Об этом сообщили в Львовском историческом музее, отделом которого является музей Шухевича.
По словам музейщиков, скульптура генерал-хорунжего получила лишь незначительные повреждения.
Также радостной новостью поделился глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Глава ОВА отметил, что спасенный после российского удара бюст Шухевича находится в фондах Львовского исторического музея.
Бюст авторства скульптора Черешневского был подарен Львовскому историческому музею Обществом воинов УПА в США им. генерал-хорунжего Тараса Чупрынки специально для вновь созданного в 2001 году Музея генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Белогорще.
Музей успели оцифровать
После атаки на мемориальный музей Шухевича львовское бюро Skeiron, занимающееся оцифровкой объектов украинского культурного наследия, сообщило в соцсетях, что успели сделать цифровой макет уничтоженного 1 января дома генерал-хорунжего УПА.
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