У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича
Категорія
Україна
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У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича

музей
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У Львові з-під завалів знищеного росіянами 1 січня Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича дістали його вціліле бронзове погруддя.

У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича

Про це повідомили у Львівському історичному музеї, відділом якого є музей Шухевича.

Внаслідок розбору завалів Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича нашій музейній команді вдалося врятувати бронзове погруддя авторства Михайла Черешньовського, – розповіли в історичному музеї.

За словами музейників, скульптура генерал-хорунжого зазнала лише незначних ушкоджень.

Також радісною новиною поділився голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Ви знаєте, що уламки ворожих "шахедів" знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі... Але маємо і справжнє диво: погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим через атаку на музей, насправді вціліло! Його виявили під численними завалами. Погруддя має незначні ушкодження, але врятоване! – повідомив Козицький.

Голова ОВА зазначив, що врятоване після російського удару погруддя Шухевича знаходиться у фондах Львівського історичного музею.

Погруддя авторства скульптора Черешньовського було подароване Львівському історичному музею Товариством вояків УПА у США ім. генерал-хорунжого Тараса Чупринки спеціально для новоствореного в 2001 році Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.

Музей встигли оцифрувати

Після атаки на меморіальний музей Шухевича львівське бюро Skeiron, яке займається оцифровуванням об’єктів української культурної спадщини, повідомило у соцмережах, що встигли зробити цифровий макет знищеного 1 січня будинку генерал-хорунжого УПА.

Це цілеспрямований удар по історії нашої визвольної боротьби, але, на щастя, ми створили 3D тур музеєм ще у 2021 році разом з Львівським історичним музеєм, – зазначили в бюро та поділилися посиланням на тур музеєм.

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