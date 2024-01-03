У Львові з-під завалів знищеного росіянами 1 січня Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича дістали його вціліле бронзове погруддя.
У Львові з-під завалів музею дістали вціліле погруддя Шухевича
Про це повідомили у Львівському історичному музеї, відділом якого є музей Шухевича.
За словами музейників, скульптура генерал-хорунжого зазнала лише незначних ушкоджень.
Також радісною новиною поділився голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Голова ОВА зазначив, що врятоване після російського удару погруддя Шухевича знаходиться у фондах Львівського історичного музею.
Погруддя авторства скульптора Черешньовського було подароване Львівському історичному музею Товариством вояків УПА у США ім. генерал-хорунжого Тараса Чупринки спеціально для новоствореного в 2001 році Музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича в Білогорщі.
Музей встигли оцифрувати
Після атаки на меморіальний музей Шухевича львівське бюро Skeiron, яке займається оцифровуванням об’єктів української культурної спадщини, повідомило у соцмережах, що встигли зробити цифровий макет знищеного 1 січня будинку генерал-хорунжого УПА.
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