Во внешней разведке назвали последствия частичной остановки трех НПЗ в РФ
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Экономика
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Во внешней разведке назвали последствия частичной остановки трех НПЗ в РФ

НПЗ РФ
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Источник:  online.ua

По информации представителей Службы внешней разведки Украины, в России вынуждены были частично приостановить работу сразу три НПЗ, что повлияет на объемы нефтепереработки страной-агрессорой.

Главные тезисы

  • Приостановка работы трех НПЗ в России приведет к уменьшению объемов нефтепереработки и затруднит экспортные поставки топлива.
  • Ограниченный доступ к западному оборудованию из-за санкций и неэффективная программа импортозамещения стали причиной прекращения работы НПЗ.
  • Российские производители оборудования пока не могут полностью удовлетворить рыночные потребности из-за низкой доли покрытия и недостаточной разнообразности продукции.
  • Неудачная попытка использовать Китай как альтернативного поставщика оборудования также является фактором в частичной остановке НПЗ в России.
  • При простое НПЗ в России затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий увеличиваются, что может стремиться к 1,8-2 млн т в месяц.

Что известно о последствиях частичной остановки сразу трех российских НПЗ

В Службе внешней разведки отмечают, что частичное прекращение работы Волгоградского, Ильского и Яйского НПЗ приведет к падению внутренних объемов нефтепереработки страной-агрессорой, поскольку эти предприятия не смогли завершить плановые ремонты в октябре.

Это усложнит России выполнение экспортных контрактов на поставки топлива в другие страны, а также на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Ожидается, что объем нефтеперерабатывающих мощностей во время простоя составит 1,8-2 млн т в месяц.

Что явилось причиной частичной остановки сразу трех НПЗ в России

Отмечается, что предприятия вынуждены были частично прекратить работу из-за ограниченного доступа к оборудованию западного производства в результате введенных санкций и невозможности импортозамещения.

Фактически российская программа импортозамещения не принесла существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30 — 45 % потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.), — подчеркивают в Службе внешней разведки Украины.

Кроме этого, в ведомстве отмечают, что стране-агрессорцы не удалось использовать Китай в качестве альтернативного поставщика оборудования, поскольку технологии из Китая часто просто несовместимы с российским оборудованием.

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