По информации представителей Службы внешней разведки Украины, в России вынуждены были частично приостановить работу сразу три НПЗ, что повлияет на объемы нефтепереработки страной-агрессорой.

Что известно о последствиях частичной остановки сразу трех российских НПЗ

В Службе внешней разведки отмечают, что частичное прекращение работы Волгоградского, Ильского и Яйского НПЗ приведет к падению внутренних объемов нефтепереработки страной-агрессорой, поскольку эти предприятия не смогли завершить плановые ремонты в октябре.

Это усложнит России выполнение экспортных контрактов на поставки топлива в другие страны, а также на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Ожидается, что объем нефтеперерабатывающих мощностей во время простоя составит 1,8-2 млн т в месяц.

Что явилось причиной частичной остановки сразу трех НПЗ в России

Отмечается, что предприятия вынуждены были частично прекратить работу из-за ограниченного доступа к оборудованию западного производства в результате введенных санкций и невозможности импортозамещения.

Фактически российская программа импортозамещения не принесла существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30 — 45 % потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.), — подчеркивают в Службе внешней разведки Украины. Поделиться

Кроме этого, в ведомстве отмечают, что стране-агрессорцы не удалось использовать Китай в качестве альтернативного поставщика оборудования, поскольку технологии из Китая часто просто несовместимы с российским оборудованием.