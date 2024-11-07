По информации представителей Службы внешней разведки Украины, в России вынуждены были частично приостановить работу сразу три НПЗ, что повлияет на объемы нефтепереработки страной-агрессорой.
Главные тезисы
- Приостановка работы трех НПЗ в России приведет к уменьшению объемов нефтепереработки и затруднит экспортные поставки топлива.
- Ограниченный доступ к западному оборудованию из-за санкций и неэффективная программа импортозамещения стали причиной прекращения работы НПЗ.
- Российские производители оборудования пока не могут полностью удовлетворить рыночные потребности из-за низкой доли покрытия и недостаточной разнообразности продукции.
- Неудачная попытка использовать Китай как альтернативного поставщика оборудования также является фактором в частичной остановке НПЗ в России.
- При простое НПЗ в России затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий увеличиваются, что может стремиться к 1,8-2 млн т в месяц.
Что известно о последствиях частичной остановки сразу трех российских НПЗ
В Службе внешней разведки отмечают, что частичное прекращение работы Волгоградского, Ильского и Яйского НПЗ приведет к падению внутренних объемов нефтепереработки страной-агрессорой, поскольку эти предприятия не смогли завершить плановые ремонты в октябре.
Это усложнит России выполнение экспортных контрактов на поставки топлива в другие страны, а также на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.
Ожидается, что объем нефтеперерабатывающих мощностей во время простоя составит 1,8-2 млн т в месяц.
Что явилось причиной частичной остановки сразу трех НПЗ в России
Отмечается, что предприятия вынуждены были частично прекратить работу из-за ограниченного доступа к оборудованию западного производства в результате введенных санкций и невозможности импортозамещения.
Кроме этого, в ведомстве отмечают, что стране-агрессорцы не удалось использовать Китай в качестве альтернативного поставщика оборудования, поскольку технологии из Китая часто просто несовместимы с российским оборудованием.
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