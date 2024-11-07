За інформацією представників Служби зовнішньої розвідки України, у Росії змушені були частково призупинити роботу одразу три НПЗ, що вплине обсяги нафтопереробки країною-агресоркою.
Головні тези:
- Часткова зупинка трьох російських НПЗ призведе до падіння внутрішніх обсягів нафтопереробки та ускладнить виконання експортних контрактів.
- Припинення роботи НПЗ стало наслідком обмеженого доступу до обладнання західного виробництва через введені санкції та проблеми з імпортозаміщенням.
- Російська програма імпортозаміщення не принесла суттєвих результатів, оскільки виробники обладнання забезпечують лише часткові потреби ринку.
- Країні-агресорці не вдалось скористатися Китаєм як альтернативним постачальником обладнання через сумісність технологій.
- Простій НПЗ в Росії може становити від 1,8 до 2 млн т на місяць, що призведе до збільшення витрат на технічне обслуговування та модернізацію підприємств.
Що відомо про наслідки часткової зупинки одразу трьох російських НПЗ
У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що часткове припинення роботи “Волгоградського”, “Ільського” та “Яйського” НПЗ призведе до падіння внутрішніх обсягів нафтопереробки країною-агресоркою, оскільки ці підприємства не змогли завершити планові ремонти у жовтні.
Це ускладнить Росії виконання експортних контрактів на поставки палива до інших країн, а також на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.
Очікується, що обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8 — 2 млн т на місяць.
Що стало причиною часткової зупинки одразу трьох НПЗ в Росії
Зазначається, що підприємства змушені були частково припинити роботу через обмежений доступ до обладнання західного виробництва внаслідок введенних санкцій та неможливість імпортозаміщення.
Окрім цього у відомстві наголошують, що країні-агресорці не вдалось використати Китай у якості альтернативного постачальника обладнання, оскільки технології з Китаю часто просто несумісні з російським обладнанням.
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