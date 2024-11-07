У зовнішній розвідці назвали наслідки часткової зупинки трьох НПЗ в РФ
Категорія
Економіка
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У зовнішній розвідці назвали наслідки часткової зупинки трьох НПЗ в РФ

НПЗ в РФ
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Джерело:  online.ua

За інформацією представників Служби зовнішньої розвідки України, у Росії змушені були частково призупинити роботу одразу три НПЗ, що вплине обсяги нафтопереробки країною-агресоркою.

Головні тези:

  • Часткова зупинка трьох російських НПЗ призведе до падіння внутрішніх обсягів нафтопереробки та ускладнить виконання експортних контрактів.
  • Припинення роботи НПЗ стало наслідком обмеженого доступу до обладнання західного виробництва через введені санкції та проблеми з імпортозаміщенням.
  • Російська програма імпортозаміщення не принесла суттєвих результатів, оскільки виробники обладнання забезпечують лише часткові потреби ринку.
  • Країні-агресорці не вдалось скористатися Китаєм як альтернативним постачальником обладнання через сумісність технологій.
  • Простій НПЗ в Росії може становити від 1,8 до 2 млн т на місяць, що призведе до збільшення витрат на технічне обслуговування та модернізацію підприємств.

Що відомо про наслідки часткової зупинки одразу трьох російських НПЗ

У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що часткове припинення роботи “Волгоградського”, “Ільського” та “Яйського” НПЗ призведе до падіння внутрішніх обсягів нафтопереробки країною-агресоркою, оскільки ці підприємства не змогли завершити планові ремонти у жовтні.

Це ускладнить Росії виконання експортних контрактів на поставки палива до інших країн, а також на внутрішній ринок та збільшить витрати на технічне обслуговування і модернізацію підприємств.

Очікується, що обсяг нафтопереробних потужностей під час простою становитиме 1,8 — 2 млн т на місяць.

Що стало причиною часткової зупинки одразу трьох НПЗ в Росії

Зазначається, що підприємства змушені були частково припинити роботу через обмежений доступ до обладнання західного виробництва внаслідок введенних санкцій та неможливість імпортозаміщення.

Фактично російська програма імпортозаміщення не дала суттєвих результатів. Власне російські виробники обладнання забезпечують лише близько 30 — 45 % потреб ринку і лише у деяких компонентах (насоси, компресори, реактори тощо), — підкреслюють у Службі зовнішньої розвідки України.

Окрім цього у відомстві наголошують, що країні-агресорці не вдалось використати Китай у якості альтернативного постачальника обладнання, оскільки технології з Китаю часто просто несумісні з російським обладнанням.

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