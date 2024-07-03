Во временно оккупированном Донецке раздался ряд взрывов — видео

3 июля в Донецке прогремела серия взрывов. Местные сообщают о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела города".

Сразу два "прилета" зафиксировали во временно оккупированном РФ Донецке

Жизнь на временно оккупированных Россией территориях уже давно нельзя назвать спокойной. Поднимающийся над городом кадры дыма опубликовал ряд местных пропагандистских телеграмм-каналов.

Местные жители сообщили о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка". Позже в соцсети написали о повторном "прилете" в том же районе.

В то же время, так называемые "журналисты" сообщают , что, по предварительной информации, попадание было в районе улицы Светлого Пути - это граница Буденновского и Ленинского районов города.

Началась повторная детонация и разлет снарядов — говорится в сообщении одного из каналов. Поделиться

Стоит отметить, что оккупационная так называемая "администрация" Донецка информацию о взрывах не комментировали.

В Севастополе раздался мощный "хлопок"

Как отмечается, взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Местные жители запечатлели на фото черный дым, начавший подниматься над городом после этого инцидента.

Поднялся столб дыма, вероятно, где-то со стороны мыса Фиолента и Балаклавы, говорится в сообщении.

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что "прилетело" в воинскую часть в районе Карани (Флотское).

В соцсети также отметили, что оккупанты имеют позицию на Караньских высотах.

Впоследствии так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над акваторией и в районе Балаклавы якобы "уничтожены четыре воздушных цели".

По его словам, обломки рухнули в прибрежной зоне и в Балаклавском районе. Информация о разрушении сейчас уточняется.