Российские оккупанты заявили о взрывах в Севастополе

29 июня в Крыму прогремели взрывы. В частности, в Севастополе сработала враждебная ПВО.

Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии “2 воздушных целей“

Утром 29 июня в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу. В мониторинговом канале отметили, что российская ПВО осуществила по меньшей мере два пуска ракет.

Информацию подтвердили местные Telegram-каналы и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Впоследствии Развожаев сообщил о якобы сбитии воздушных целей.

По предварительной информации, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне и в Балаклавском районе , — говорится в сообщении. Поделиться

По данным оккупационных властей, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.

После этого оккупационные власти, уже по традиции, рассказали о "пострадавших" в результате неудачной работы ПВО РФ.

Пост Развожаева

Солдаты РФ признали сбивание ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских

23 июня ВСУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму с помощью американских ракет ATACMS.

Российские силы ПВО умышленно сбили одну ракету над пляжем, где отдыхали сотни гражданских. Факт нового российского преступления подтверждает аудиоперехват, опубликованный в соцсети Х.

Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024

Беседа состоялась в закрытом чате между российскими оккупантами. Запись обнародована в соцсети, подтвердила, что ВСУ не целились на гражданский объект, а силам ПВО РФ все равно, сколько человек погибнет в результате их “работы”.