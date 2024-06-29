Российские оккупанты заявили о взрывах в Севастополе

29 июня в Крыму прогремели взрывы. В частности, в Севастополе сработала враждебная ПВО.
Главные тезисы
- Оккупационные власти Крыма сообщили о сбитии двух воздушных целей в районе Балаклавы и акватории Черного моря.
- В результате "работы" российской ПВО пострадали гражданские лица и частные дома.
- Факт нового преступления военных РФ в Крыму подтвердил обнародованный в сети аудиоперехват.
Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии “2 воздушных целей“
Утром 29 июня в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу. В мониторинговом канале отметили, что российская ПВО осуществила по меньшей мере два пуска ракет.
Информацию подтвердили местные Telegram-каналы и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.
Впоследствии Развожаев сообщил о якобы сбитии воздушных целей.
По данным оккупационных властей, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.
После этого оккупационные власти, уже по традиции, рассказали о "пострадавших" в результате неудачной работы ПВО РФ.
Солдаты РФ признали сбивание ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских
23 июня ВСУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму с помощью американских ракет ATACMS.
Российские силы ПВО умышленно сбили одну ракету над пляжем, где отдыхали сотни гражданских. Факт нового российского преступления подтверждает аудиоперехват, опубликованный в соцсети Х.
Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024
Беседа состоялась в закрытом чате между российскими оккупантами. Запись обнародована в соцсети, подтвердила, что ВСУ не целились на гражданский объект, а силам ПВО РФ все равно, сколько человек погибнет в результате их “работы”.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-