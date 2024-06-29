Российские оккупанты заявили о взрывах в Севастополе
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Российские оккупанты заявили о взрывах в Севастополе

ПВО
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Источник:  online.ua

29 июня в Крыму прогремели взрывы. В частности, в Севастополе сработала враждебная ПВО.

Главные тезисы

  • Оккупационные власти Крыма сообщили о сбитии двух воздушных целей в районе Балаклавы и акватории Черного моря.
  • В результате "работы" российской ПВО пострадали гражданские лица и частные дома.
  • Факт нового преступления военных РФ в Крыму подтвердил обнародованный в сети аудиоперехват.

Оккупационные власти Крыма заявили о сбитии “2 воздушных целей“

Утром 29 июня в Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу. В мониторинговом канале отметили, что российская ПВО осуществила по меньшей мере два пуска ракет.

Информацию подтвердили местные Telegram-каналы и гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

Впоследствии Развожаев сообщил о якобы сбитии воздушных целей.

По предварительной информации, 2 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне и в Балаклавском районе , — говорится в сообщении.

По данным оккупационных властей, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца. В Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.

После этого оккупационные власти, уже по традиции, рассказали о "пострадавших" в результате неудачной работы ПВО РФ.

Пост Развожаева

Солдаты РФ признали сбивание ракеты над пляжем в Крыму и убийство 4 гражданских

23 июня ВСУ атаковали военные объекты РФ в оккупированном Крыму с помощью американских ракет ATACMS.

Российские силы ПВО умышленно сбили одну ракету над пляжем, где отдыхали сотни гражданских. Факт нового российского преступления подтверждает аудиоперехват, опубликованный в соцсети Х.

Беседа состоялась в закрытом чате между российскими оккупантами. Запись обнародована в соцсети, подтвердила, что ВСУ не целились на гражданский объект, а силам ПВО РФ все равно, сколько человек погибнет в результате их “работы”.

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