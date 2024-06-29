Російські окупанти заявили про вибухи у Севастополі
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Російські окупанти заявили про вибухи у Севастополі

Крим
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Джерело:  online.ua

 29 червня у Криму прогриміли вибухи. Зокрема, у Севастополі спрацювала ворожа ППО.

Головні тези:

  • Окупаційна влада Криму повідомила про збиття двох повітряних цілей у районі Балаклави та акваторії Чорного моря.
  • Внаслідок “роботи” російської ППО постраждали цивільні особи та приватні будинки.
  • Факт нового злочину військових РФ у Криму підтвердило оприлюднене у мережі аудіоперехоплення .

Окупаційна влада Криму заявила про збиття “2 повітряних цілей“

Зранку 29 червня у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу. У моніторинговому каналі відзначили, що російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет.

Інформацію підтвердили місцеві Telegram-канали та так званий гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Згодом Развожаєв повідомив про нібито збиття повітряних цілей.

За попередньою інформацією 2 повітряні цілі знищені в небі над акваторією та в районі Балаклави. Але уламки збитих цілей впали в прибережній зоні та Балаклавському районі, — йдеться у повідомленні.

За даними окупаційної влади, сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця. У Балаклаві осколками пошкоджено покрівлю приватного будинку.

Після цього окупаційна влада, вже за традицією, розповіла про “постраждалих” внаслідок невдалої роботи ППО РФ.

Пост Развожаєва

Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних

23 червня ЗСУ атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму за допомогою американських ракет ATACMS.

Російські сили ППО умисно збили одну ракет над пляжем, де відпочивали сотні цивільних. Факт нового російського злочину підтверджує аудіоперехоплення, яке опублікували у соцмережі Х.

Бесіда відбулася у закритому чаті між російськими окупантами. Запис оприлюднений у соцмережі, підтвердив, що ЗСУ не цілилися на цивільний об’єкт, а силам ППО РФ все одно, скільки осіб загине в результаті їхньої “роботи”.

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