Російські окупанти заявили про вибухи у Севастополі

29 червня у Криму прогриміли вибухи. Зокрема, у Севастополі спрацювала ворожа ППО.
Головні тези:
- Окупаційна влада Криму повідомила про збиття двох повітряних цілей у районі Балаклави та акваторії Чорного моря.
- Внаслідок “роботи” російської ППО постраждали цивільні особи та приватні будинки.
- Факт нового злочину військових РФ у Криму підтвердило оприлюднене у мережі аудіоперехоплення .
Окупаційна влада Криму заявила про збиття “2 повітряних цілей“
Зранку 29 червня у Севастополі окупанти оголосили повітряну тривогу. У моніторинговому каналі відзначили, що російська ППО здійснила щонайменше два пуски ракет.
Інформацію підтвердили місцеві Telegram-канали та так званий гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
Згодом Развожаєв повідомив про нібито збиття повітряних цілей.
За даними окупаційної влади, сталося загоряння трави в районі Ялтинського кільця. У Балаклаві осколками пошкоджено покрівлю приватного будинку.
Після цього окупаційна влада, вже за традицією, розповіла про “постраждалих” внаслідок невдалої роботи ППО РФ.
Солдати РФ визнали збиття ракети над пляжем у Криму та вбивство 4 цивільних
23 червня ЗСУ атакували військові об'єкти РФ в окупованому Криму за допомогою американських ракет ATACMS.
Російські сили ППО умисно збили одну ракет над пляжем, де відпочивали сотні цивільних. Факт нового російського злочину підтверджує аудіоперехоплення, яке опублікували у соцмережі Х.
Russian military guys lamenting they shot down Ukrainian ATACMS missles directly over a crowded beach, killing many people. pic.twitter.com/lLqZyQPSSj— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 28, 2024
Бесіда відбулася у закритому чаті між російськими окупантами. Запис оприлюднений у соцмережі, підтвердив, що ЗСУ не цілилися на цивільний об’єкт, а силам ППО РФ все одно, скільки осіб загине в результаті їхньої “роботи”.
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