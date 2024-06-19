В окупованому Первомайську на Луганщині пролунав вибух

У місті Первомайськ, яке з 2014 року окуповане Росією, вдень 19 червня сталася гучна “бавовна”. Російські пропагандисти заявляють про атаку дронів ЗСУ.
Головні тези:
- У місті Первомайськ на Луганщині, що перебуває під окупацією, стався гучний вибух.
- Російські пропагандисти стверджують, що вибух спричинений атакою дронів ЗСУ.
- Свідчення українських журналістів вказують на те, що інцидент стався біля військової бази росіян.
- Луганська область зазнає постійних обстрілів та вибухів.
“Бавовна” у Первомайську: що відомо
У так званій «ЛНР» пролунав вибух. Місцева влада заявила про удар з БПЛА.
За словами «голови адміністрації» міста Сергія Колягіна, по місту з дрона ударили ЗСУ.
Внаслідок вибуху в адміністративних будівлях та закладах культури вибило шибки, стверджує він.
Своєю чергою український журналіст Денис Казанський без посилання на джерело заявляє, що вибух у Первомайську пролунав на військовій базі росіян.
Деталі “бавовни” у Луганську 7 червня
Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, влучання були в районі містечка Гостра Могила, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де живуть і навчаються російські окупанти.
Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, і там проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою вдень і вночі російська армія перевозить вантажі, зброю та військових.
OSINT-команди за знімками місцевих геолокували ремонтну базу поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій.
На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона стоїть поруч із цією базою.
Натомість окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали нібито понад 35 людей і ще три людини загинули.
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