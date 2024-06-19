В окупованому Первомайську на Луганщині пролунав вибух

У місті Первомайськ, яке з 2014 року окуповане Росією, вдень 19 червня сталася гучна “бавовна”. Російські пропагандисти заявляють про атаку дронів ЗСУ.

“Бавовна” у Первомайську: що відомо

У так званій «ЛНР» пролунав вибух. Місцева влада заявила про удар з БПЛА.

За словами «голови адміністрації» міста Сергія Колягіна, по місту з дрона ударили ЗСУ.

Внаслідок вибуху в адміністративних будівлях та закладах культури вибило шибки, стверджує він.

Своєю чергою український журналіст Денис Казанський без посилання на джерело заявляє, що вибух у Первомайську пролунав на військовій базі росіян.

Деталі “бавовни” у Луганську 7 червня

Як повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, влучання були в районі містечка Гостра Могила, біля казарм колишнього Луганського вищого військового училища штурманів, де живуть і навчаються російські окупанти.

Там же розташоване летовище, авіаремонтний завод, і там проходить траса до кордону з Росією. Цією трасою вдень і вночі російська армія перевозить вантажі, зброю та військових.

OSINT-команди за знімками місцевих геолокували ремонтну базу поблизу Луганського коледжу інформаційних технологій.

На Google-мапі можна бачити на її території військову техніку. Місцеві показали фото зруйнованої будівлі з червоним дахом — вона стоїть поруч із цією базою.

Крім того, за словами Лисогора, повідомляють також про удари по нафтобазі — вже вчетверте за останні два місяці. Поширити

Натомість окупаційна влада заявляє, що станом на 14:00 від обстрілу постраждали нібито понад 35 людей і ще три людини загинули.