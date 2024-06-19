В оккупированном Первомайске на Луганщине раздался взрыв
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В оккупированном Первомайске на Луганщине раздался взрыв

Бавовна
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Источник:  online.ua

В городе Первомайск, который с 2014 года оккупирован Россией, днем 19 июня произошла громкая "бавовна". Российские пропагандисты заявляют об атаке дронов ВСУ.

Главные тезисы

  • В оккупированном РФ городе Первомайск на Луганщине произошел громкий взрыв, который, предположительно, был вызван атакой на военную базу россиян.
  • Российские пропагандисты утверждают, что взрыв был результатом атаки дронов ВСУ.
  • Луганская область постоянно подвергается обстрелам и взрывам.
  • В результате взрыва повреждены административные здания и заведения культуры, что свидетельствует о серьезности произошедшего инцидента.

"Бавовна" в Первомайске: что известно

В так называемой ЛНР раздался взрыв. Местные власти заявили об ударе с БПЛА.

По словам «главы администрации» города Сергея Колягина, по городу из дрона ударили ВСУ.

В результате взрыва в административных зданиях и заведениях культуры выбило стекла, утверждает он.

В свою очередь, украинский журналист Денис Казанский без ссылки на источник заявляет, что взрыв в Первомайске прогремел на военной базе россиян.

Детали "бавовны" в Луганске 7 июня

Как сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, попадания были в районе городка Острая Могила, возле казарм бывшего Луганского высшего военного училища штурманов, где живут и учатся российские оккупанты.

Там же расположен аэродром, авиаремонтный завод, и там проходит трасса до границы с Россией. По этой трассе днем и ночью российская армия перевозит грузы, оружие и военных.

OSINT-команды по снимкам местных геолоцировали ремонтную базу вблизи Луганского колледжа информационных технологий.

На Google-карте можно увидеть на ее территории военную технику. Местные показали фото разрушенного здания с красной крышей — оно стоит рядом с этой базой.

Кроме того, по словам Лысогора, сообщают также об ударах по нефтебазе — уже четвертый раз за последние два месяца.

В то же время оккупационные власти заявляют, что по состоянию на 14:00 от обстрела пострадали якобы более 35 человек и еще три человека погибли.

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