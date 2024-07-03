У тимчасово окупованому Донецьку пролунала низка вибухів — відео
Категорія
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У тимчасово окупованому Донецьку пролунала низка вибухів — відео

Донецьк
Джерело:  online.ua

3 липня у Донецьку прогриміла серія вибухів. Місцеві повідомляють про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу міста".

Головні тези:

  • Вибухи стали причиною диму над Донецьком, а також спровокували повторні детонації вибухонебезпечних предметів.
  • Ситуація у Донецьку стає все напруженішою, інформація про інцидент офіційно не коментується окупаційною владою РФ.
  • “Влада” Севастополя повідомила про знищення повітряних цілей над акваторією Чорного моря та в районі Балаклави, інформацію про руйнування вирішили не оприлюднювати.

Одразу два “прильоти“ зафіксували у тимчасово окупованому РФ Донецьку

Життя на тимчасово окупованих Росією територіях вже давно не можна назвати спокійним. Кадри диму, що піднімається над містом, опублікувала низка місцевих пропагандистських телеграм-каналів.

Місцеві жителі повідомили про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька". Пізніше у соцмережі написали про повторний "приліт" у тому ж районі.

Водночас так звані “журналісти” повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху — це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.

Почалася повторна детонація, і розліт снарядів — йдеться у повідомленні одного з каналів.

Варто зазначити, що наразі окупаційна так звана "адміністрація" Донецька інформацію про вибухи не коментували.

У Севастополі пролунала потужна "бавовна"

Як зазначається, вибухи пролунали в окупованому Севастополі. Місцеві жителі зафіксували на фото чорний дим, що почав здійматися над містом після цього інциденту.

Піднявся стовп диму, імовірно, десь з боку мису Фіолента та Балаклави, — йдеться в повдомленні.

Моніторинговий Telegram-канал “Крымский ветер”  повідомив, що "прилетіло" у військову частину в районі Карані (Флотське).

У соцмережі також зазначили, що окупанти мають позицію на Караньських висотах.

Згодом так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що над акваторією та в районі Балаклави нібито "знищено чотири повітряні цілі".

За його словами, уламки впали в прибережній зоні та Балаклавському районі. Інформація про руйнування нині уточнюється.

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