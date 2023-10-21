Во встрече по Формуле мира примут участие более 50 стран.

Президент Владимир Зеленский объявил подробности о проведении саммита, посвященном украинской Формуле мирного урегулирования развязанной Кремлем преступной войны.
Что известно о встрече по украинской Формуле мира
Глава государства отметил, что во встрече, которая должна состояться на следующей неделе на Мальте, намерены принять участие более 50 стран.
Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна примет участие в глобальном мероприятии.
Кроме того, президент отметил, что Украина также готовится к проведению саммита Крымской платформы на парламентском уровне.
По его словам, за неделю он провел 9 разговоров с лидерами других стран, выступающих в поддержку Украины. Главной темой являлась защита украинцев и страны от агрессии со стороны преступной армии РФ.
Президент также отметил очередной весомый вклад в поддержку Украины американского лидера Джо Байдена, способствовавшего подготовке нового пакета долгосрочной военной и экономической помощи.
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