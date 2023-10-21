Во встрече по Формуле мира примут участие более 50 стран.
Категория
Украина
Дата публикации

Во встрече по Формуле мира примут участие более 50 стран.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Читати українською

Президент Владимир Зеленский объявил подробности о проведении саммита, посвященном украинской Формуле мирного урегулирования развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о встрече по украинской Формуле мира

Глава государства отметил, что во встрече, которая должна состояться на следующей неделе на Мальте, намерены принять участие более 50 стран.

Активно готовим новую встречу по Формуле мира... Весомые государства мира будут представлены - список участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем, – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна примет участие в глобальном мероприятии.

Кроме того, президент отметил, что Украина также готовится к проведению саммита Крымской платформы на парламентском уровне.

Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента, - отметил глава государства.

По его словам, за неделю он провел 9 разговоров с лидерами других стран, выступающих в поддержку Украины. Главной темой являлась защита украинцев и страны от агрессии со стороны преступной армии РФ.

Наша активная международная работа ни дня не прекращается. Сегодня я говорил с президентом Турции Эрдоганом... Уже говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, канцлером Германии. Главное во всех этих переговорах – защитить жизнь и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и на другие регионы мира, не дать упустить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас пора для максимально энергичной совместной работы, - отметил Зеленский.

Президент также отметил очередной весомый вклад в поддержку Украины американского лидера Джо Байдена, способствовавшего подготовке нового пакета долгосрочной военной и экономической помощи.

Я благодарен за эту инициативу президента Байдена и думаю, что не только украинцы, но и все народы – все свободные народы Европы – ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру, и я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают, которые поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за свою независимость.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Канады Трюдо — о чем говорили
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский подтвердил использование ВСУ ракет ATACMS против армии РФ
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский впервые отреагировал на новое решение Байдена относительно Украины
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.