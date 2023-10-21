Во встрече по Формуле мира примут участие более 50 стран.

Что известно о встрече по украинской Формуле мира

Глава государства отметил, что во встрече, которая должна состояться на следующей неделе на Мальте, намерены принять участие более 50 стран.

Активно готовим новую встречу по Формуле мира... Весомые государства мира будут представлены - список участников фактически ежедневно увеличивается. Более 50 участников ожидаем, – отметил Зеленский. Поделиться

Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его страна примет участие в глобальном мероприятии.

Кроме того, президент отметил, что Украина также готовится к проведению саммита Крымской платформы на парламентском уровне.

Количество участников очень серьезное. Саммит состоится в Чехии. Я благодарен всем в мире, кто присоединился и готов вместе с нами на уровне парламентской дипломатии работать ради безопасности, ради мира во всей Европе, без исключения для любых частей нашего континента, - отметил глава государства. Поделиться

По его словам, за неделю он провел 9 разговоров с лидерами других стран, выступающих в поддержку Украины. Главной темой являлась защита украинцев и страны от агрессии со стороны преступной армии РФ.

Наша активная международная работа ни дня не прекращается. Сегодня я говорил с президентом Турции Эрдоганом... Уже говорил с президентом Финляндии, с премьер-министром Канады, с президентом Южной Африки, с премьер-министром Норвегии, также с президентом Франции, с генеральным секретарем ООН, с президентом США, канцлером Германии. Главное во всех этих переговорах – защитить жизнь и людей, мирных людей, не дать дестабилизации распространиться еще и на другие регионы мира, не дать упустить нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права. Я благодарен всем лидерам за поддержку и осознание, что сейчас пора для максимально энергичной совместной работы, - отметил Зеленский. Поделиться

Президент также отметил очередной весомый вклад в поддержку Украины американского лидера Джо Байдена, способствовавшего подготовке нового пакета долгосрочной военной и экономической помощи.