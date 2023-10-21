У зустрічі щодо Формули миру візьмуть участь більше 50 країн — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

У зустрічі щодо Формули миру візьмуть участь більше 50 країн — Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив подробиці щодо проведення саміту, присвяченому українській Формулі мирного врегулювання розв'язаної Кремлем злочинної війни. 

Що відомо про зустріч щодо української Формули миру

Глава держави зазначив, що у зустрічі, яка має відбутись вже наступного тижня на Мальті, мають намір взяти участь більше 50 країн.

Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру... Вагомі держави світу будуть представлені - перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо, - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна братиме участь у глобальному заході.

Окрім цього президент зазначив, що Україна також готується до проведення саміту Кримської платформи на парламентському рівні.

Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту, - зазначив глава держави.

За його словами, протягом тижня він провів 9 розмов із лідерами інших країн, які виступають на підтримку України. Головною темою був захист українців та країни від агресії з боку злочинної армії РФ.

Наша активна міжнародна робота жодного дня не припиняється. Сьогодні я говорив із президентом Туреччини Ердоганом... Уже говорив із президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Південної Африки, з премʼєр-міністром Норвегії, також з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом США, з канцлером Німеччини. Головне в усіх цих переговорах - захистити життя й людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитися ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально енергійної спільної роботи, - зазначив Зеленський.

Президент також відзначив черговий вагомий внесок у підтримку України американського лідера Джо Байдена, який сприяв підготовці нового пакету довгострокової військової та економічної допомоги.

Я вдячний за цю ініціативу президента Байдена і думаю, що не лише українці, але й усі народи - усі вільні народи Європи - очікують збереження американської єдності з нашим захистом. Американське лідерство потрібне світу, і я вдячний обом партіям Конгресу, які це розуміють, які підтримують, зокрема, боротьбу нашого народу за свою незалежність

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