У зустрічі щодо Формули миру візьмуть участь більше 50 країн — Зеленський

Що відомо про зустріч щодо української Формули миру

Глава держави зазначив, що у зустрічі, яка має відбутись вже наступного тижня на Мальті, мають намір взяти участь більше 50 країн.

Активно готуємо нову зустріч щодо Формули миру... Вагомі держави світу будуть представлені - перелік учасників фактично щодня збільшується. Понад 50 учасників очікуємо, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна братиме участь у глобальному заході.

Окрім цього президент зазначив, що Україна також готується до проведення саміту Кримської платформи на парламентському рівні.

Кількість учасників дуже серйозна. Саміт відбудеться в Чехії. Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту, - зазначив глава держави. Поширити

За його словами, протягом тижня він провів 9 розмов із лідерами інших країн, які виступають на підтримку України. Головною темою був захист українців та країни від агресії з боку злочинної армії РФ.

Наша активна міжнародна робота жодного дня не припиняється. Сьогодні я говорив із президентом Туреччини Ердоганом... Уже говорив із президентом Фінляндії, з прем'єр-міністром Канади, з президентом Південної Африки, з премʼєр-міністром Норвегії, також з президентом Франції, з генеральним секретарем ООН, з президентом США, з канцлером Німеччини. Головне в усіх цих переговорах - захистити життя й людей, мирних людей, не дати дестабілізації поширитися ще й іншими регіонами світу, не дати змарнувати нашу роботу з консолідації світової більшості заради міжнародного права. Я вдячний усім лідерам за підтримку та усвідомлення, що зараз час для максимально енергійної спільної роботи, - зазначив Зеленський. Поширити

Президент також відзначив черговий вагомий внесок у підтримку України американського лідера Джо Байдена, який сприяв підготовці нового пакету довгострокової військової та економічної допомоги.