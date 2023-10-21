У зустрічі щодо Формули миру візьмуть участь більше 50 країн — Зеленський

Президент Володимир Зеленський оголосив подробиці щодо проведення саміту, присвяченому українській Формулі мирного врегулювання розв'язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про зустріч щодо української Формули миру
Глава держави зазначив, що у зустрічі, яка має відбутись вже наступного тижня на Мальті, мають намір взяти участь більше 50 країн.
Він підкреслив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив, що його країна братиме участь у глобальному заході.
Окрім цього президент зазначив, що Україна також готується до проведення саміту Кримської платформи на парламентському рівні.
За його словами, протягом тижня він провів 9 розмов із лідерами інших країн, які виступають на підтримку України. Головною темою був захист українців та країни від агресії з боку злочинної армії РФ.
Президент також відзначив черговий вагомий внесок у підтримку України американського лідера Джо Байдена, який сприяв підготовці нового пакету довгострокової військової та економічної допомоги.
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