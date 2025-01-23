Военного Гнездилова выпустили из-под стражи — он возвращается на службу после СЗЧ

Суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего Сергея Гнездилова. Он осенью 2024 года заявил о самовольном уходе из воинской части.

Гнезделова, публично ушедшего в СЗЧ, выпустили из-под стражи

Как отмечается, судебное заседание прошло в Бабушкинском районном суде города Днепр.

Адвокат Сергея Гнездилова, Анастасия Бурковская, сообщила, что ее клиент выразил желание вернуться к выполнению военной службы. В связи с этим они обратились в командование 56-й отдельной мотопехотной бригады и получили письменное разрешение на восстановление службы.

Опираясь на часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, адвокат подала ходатайство об освобождении Гнезделова от уголовной ответственности.

Во время судебного заседания Сергей Гнездилов заявил, что после самовольного ухода из части он был готов вернуться в ряды Вооруженных сил, и прокурор Николай Шелест не возражал против удовлетворения ходатайства адвоката. Поделиться

Решением суда военного освободили от уголовной ответственности.

В течение трех дней Гнездилов должен вернуться на службу и стать оператором беспилотного летательного аппарата. На это решение можно подать апелляцию в течение семи дней.

Что известно о Сергее Гнезделове

21 сентября украинский военнослужащий 56-й Мариупольской отдельной механизированной бригады Сергей Гнездилов объявил о своем решении пойти в СЗЧ (самовольное оставление части).

СЗЧ — это самовольное уход воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Военный в своем обращении акцентировал необходимость установления четких сроков службы для военных и создания мобилизационной очереди среди всех военнообязанных украинцев.

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где проходит службу Гнездилов, инициировали служебное расследование, указывая на то, что военнослужащий совершил действия, которые могут содержать признаки уголовного преступления.

23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство по факту публикаций в средствах массовой информации. Речь шла о подозрении в дезертирстве и расследование было поручено Государственному бюро расследований.

9 октября сотрудники ДБР задержали Гнезделова и провели обыски. 29 ноября Печерский районный суд Киева принял решение продлить арест Гнезделова до 15 января без возможности внесения залога.

6 января тем же судом срок содержания под стражей был продлен до 31 января 2025 года, также без права внесения залога.