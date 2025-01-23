Военного Гнездилова выпустили из-под стражи — он возвращается на службу после СЗЧ

Суд освободил от уголовной ответственности военнослужащего Сергея Гнездилова. Он осенью 2024 года заявил о самовольном уходе из воинской части.
Главные тезисы
- Суд решил освободить от уголовной ответственности военнослужащего Сергея Гнездилова, решившего вернуться на службу после самовольного ухода из воинской части.
- Адвокат выразила желание клиента вернуться к выполнению военной службы, получила разрешение на восстановление службы и успешно поддержала ходатайство об освобождении Гнезделова от уголовной ответственности.
- Гнездилов после самовольного ухода из части обнаружил готовность вернуться в Вооруженные силы, и об этом дали показания и прокурор, что повлекло его освобождение от уголовной ответственности.
- В декабре 2024 г. Гнездилов должен вернуться на службу и стать оператором беспилотного летательного аппарата, но возможность подачи апелляции на решение суда остается открытой.
- Украинский военнослужащий акцентирует внимание на важности установления четких сроков службы и мобилизационной очереди среди всех военнообязанных украинцев, подтверждая свою готовность вернуться к военной карьере.
Гнезделова, публично ушедшего в СЗЧ, выпустили из-под стражи
Как отмечается, судебное заседание прошло в Бабушкинском районном суде города Днепр.
Адвокат Сергея Гнездилова, Анастасия Бурковская, сообщила, что ее клиент выразил желание вернуться к выполнению военной службы. В связи с этим они обратились в командование 56-й отдельной мотопехотной бригады и получили письменное разрешение на восстановление службы.
Опираясь на часть 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины, адвокат подала ходатайство об освобождении Гнезделова от уголовной ответственности.
Решением суда военного освободили от уголовной ответственности.
В течение трех дней Гнездилов должен вернуться на службу и стать оператором беспилотного летательного аппарата. На это решение можно подать апелляцию в течение семи дней.
Что известно о Сергее Гнезделове
21 сентября украинский военнослужащий 56-й Мариупольской отдельной механизированной бригады Сергей Гнездилов объявил о своем решении пойти в СЗЧ (самовольное оставление части).
СЗЧ — это самовольное уход воинской части или места службы. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает нарушение наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
Военный в своем обращении акцентировал необходимость установления четких сроков службы для военных и создания мобилизационной очереди среди всех военнообязанных украинцев.
В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где проходит службу Гнездилов, инициировали служебное расследование, указывая на то, что военнослужащий совершил действия, которые могут содержать признаки уголовного преступления.
23 сентября Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство по факту публикаций в средствах массовой информации. Речь шла о подозрении в дезертирстве и расследование было поручено Государственному бюро расследований.
9 октября сотрудники ДБР задержали Гнезделова и провели обыски. 29 ноября Печерский районный суд Киева принял решение продлить арест Гнезделова до 15 января без возможности внесения залога.
6 января тем же судом срок содержания под стражей был продлен до 31 января 2025 года, также без права внесения залога.
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