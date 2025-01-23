Військового Гнезділова випустили з-під варти — він повертається на службу після СЗЧ

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця Сергія Гнезділова. Він восени 2024 року заявив про самовільне залишення військової частини.

Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти

Як зазначається, судове засідання відбулося у Бабушкінському районному суді міста Дніпро.

Адвокатка Сергія Гнезділова, Анастасія Бурковська, повідомила, що її клієнт висловив бажання повернутися до виконання військової служби. У зв’язку з цим вони звернулися до командування 56-ї окремої мотопіхотної бригади та отримали письмовий дозвіл на відновлення служби.

Спираючись на частину 5 статті 401 Кримінального кодексу України, адвокатка подала клопотання про звільнення Гнезділова від кримінальної відповідальності.

Під час судового засідання Сергій Гнезділов заявив, що після самовільного залишення частини він був готовий повернутися до лав Збройних сил, і прокурор Микола Шелест не заперечував проти задоволення клопотання адвокатки. Поширити

Рішенням суду військового звільнили від кримінальної відповідальності.

Упродовж трьох днів Гнезділов має повернутися на службу та стати оператором безпілотного літального апарата. На це рішення можна подати апеляцію протягом семи днів.

Що відомо про Сергія Гнезділова

21 вересня український військовослужбовець 56 Маріупольської окремої механізованої бригади Сергій Гнезділов оголосив про своє рішення піти в СЗЧ (самовільне залишення частини).

СЗЧ – це самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

Військовий у своєму зверненні акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов'язаних українців.

У 56-й окремій мотопіхотній бригаді, де проходить службу Гнезділов, ініціювали службове розслідування, вказуючи на те, що військовослужбовець здійснив дії, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення.

23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом публікацій у засобах масової інформації. Йшлося про підозру у дезертирстві, і розслідування було доручено Державному бюро розслідувань.

9 жовтня співробітники ДБР затримали Гнезділова та провели обшуки. 29 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити арешт Гнезділова до 15 січня без можливості внесення застави.

6 січня тим самим судом термін тримання під вартою було подовжено до 31 січня 2025 року, також без права внесення застави.