Військового Гнезділова випустили з-під варти — він повертається на службу після СЗЧ

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця Сергія Гнезділова. Він восени 2024 року заявив про самовільне залишення військової частини.
Головні тези:
- Суд вирішив звільнити від кримінальної відповідальності військовослужбовця Сергія Гнезділова, який вирішив повернутися на службу після самовільного залишення військової частини.
- Адвокатка висловила бажання клієнта повернутися до виконання військової служби, отримала дозвіл на відновлення служби та успішно підтримала клопотання про звільнення Гнезділова від кримінальної відповідальності.
- Гнезділов після самовільного залишення частини виявив готовність повернутися до Збройних сил, і про це дали свідчення й прокурор, що спричинило його звільнення від кримінальної відповідальності.
- У грудні 2024 року Гнезділов має повернутися на службу та стати оператором безпілотного літального апарата, але можливість подачі апеляції на рішення суду залишається відкритою.
- Український військовослужбовець акцентує на важливості установлення чітких термінів служби та мобілізаційної черги серед усіх військовозобов'язаних українців, підтверджуючи свою готовність повернутися до військової кар'єри.
Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти
Як зазначається, судове засідання відбулося у Бабушкінському районному суді міста Дніпро.
Адвокатка Сергія Гнезділова, Анастасія Бурковська, повідомила, що її клієнт висловив бажання повернутися до виконання військової служби. У зв’язку з цим вони звернулися до командування 56-ї окремої мотопіхотної бригади та отримали письмовий дозвіл на відновлення служби.
Спираючись на частину 5 статті 401 Кримінального кодексу України, адвокатка подала клопотання про звільнення Гнезділова від кримінальної відповідальності.
Рішенням суду військового звільнили від кримінальної відповідальності.
Упродовж трьох днів Гнезділов має повернутися на службу та стати оператором безпілотного літального апарата. На це рішення можна подати апеляцію протягом семи днів.
Що відомо про Сергія Гнезділова
21 вересня український військовослужбовець 56 Маріупольської окремої механізованої бригади Сергій Гнезділов оголосив про своє рішення піти в СЗЧ (самовільне залишення частини).
СЗЧ – це самовільне залишення військової частини або місця служби. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає за це порушення покарання у вигляді тримання у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.
Військовий у своєму зверненні акцентував на необхідності встановлення чітких термінів служби для військових та створення мобілізаційної черги серед усіх військовозобов'язаних українців.
У 56-й окремій мотопіхотній бригаді, де проходить службу Гнезділов, ініціювали службове розслідування, вказуючи на те, що військовослужбовець здійснив дії, які можуть містити ознаки кримінального правопорушення.
23 вересня Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону відкрила кримінальне провадження за фактом публікацій у засобах масової інформації. Йшлося про підозру у дезертирстві, і розслідування було доручено Державному бюро розслідувань.
9 жовтня співробітники ДБР затримали Гнезділова та провели обшуки. 29 листопада Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити арешт Гнезділова до 15 січня без можливості внесення застави.
6 січня тим самим судом термін тримання під вартою було подовжено до 31 січня 2025 року, також без права внесення застави.
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