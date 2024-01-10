Военные армии РФ воруют друг у друга бытовые вещи

Военные преступной армии РФ в Украине настолько плохо экипированы, что среди них преуспевают кражи друг у друга одежды, рюкзаков, бритв и других предметов первой необходимости.

Что известно о постоянных кражах среди военных оккупационной армии РФ

Журналисты издания ссылаются на слова жены одного из российских оккупантов Татьяны, муж которой Сергей пошел в ряды российской армии РФ в Украине, потому что ожидал обещанную высокую зарплату.

Однако, как отмечает женщина, сразу же по прибытии на фронт ее муж обнаружил отсутствие базового снаряжения.

Когда их вывозили на первую миссию, у них даже не было лопастей. Их просто взорвали на пустом поле, и все. Они туда ничего не заносят: ни перчатки, ни теплое белье, ни боеприпасы. Им даже лопаты не дали. Но дали мешки для трупов, – рассказывает жена российского оккупанта. Поделиться

Женщина отметила, что ее муж в рядах преступной армии РФ в Украине зарабатывает втрое больше, чем в России, однако половина денег уходит на одежду, еду и снаряжение.

Как оккупанты грабят друг друга

Среди русских солдат процветает ограбление друг друга.

У одного парня украли теплые перчатки, когда он шел на строй. Другой потерял свой рюкзак с новым теплым костюмом, когда был на задании. Он вернулся с боя живым, но рюкзака не было. Он спрашивает, где он, и ему говорят, что он сгорел, – рассказывает женщина. Поделиться

У ее мужа тоже все украли. Женщина слышала, что у некоторых солдат воруют телефоны и деньги в поездах, когда они едут в свои части.

Некоторые так без связи сидят. Все, казалось бы, должны быть вместе и заодно, а тут такое. Свои же у своих. Как это можно? Хлеб там по весу золота. И вода тоже. Он теперь делает два-три глотка и откладывает, потому что на задании же им еду не возят. Забросят на две-три недели на передовую и выживай как хочешь, – спрашивает женщина. Поделиться

Как отмечается, российская армия уже давно страдает проблемами с материально-техническим обеспечением и коррупцией. Мобилизированные войска и новобранцы, прибывая на линию фронта, обнаруживают, что им не хватает основного оборудования.