Военные преступной армии РФ в Украине настолько плохо экипированы, что среди них преуспевают кражи друг у друга одежды, рюкзаков, бритв и других предметов первой необходимости.
Что известно о постоянных кражах среди военных оккупационной армии РФ
Журналисты издания ссылаются на слова жены одного из российских оккупантов Татьяны, муж которой Сергей пошел в ряды российской армии РФ в Украине, потому что ожидал обещанную высокую зарплату.
Однако, как отмечает женщина, сразу же по прибытии на фронт ее муж обнаружил отсутствие базового снаряжения.
Женщина отметила, что ее муж в рядах преступной армии РФ в Украине зарабатывает втрое больше, чем в России, однако половина денег уходит на одежду, еду и снаряжение.
Как оккупанты грабят друг друга
Среди русских солдат процветает ограбление друг друга.
У ее мужа тоже все украли. Женщина слышала, что у некоторых солдат воруют телефоны и деньги в поездах, когда они едут в свои части.
Как отмечается, российская армия уже давно страдает проблемами с материально-техническим обеспечением и коррупцией. Мобилизированные войска и новобранцы, прибывая на линию фронта, обнаруживают, что им не хватает основного оборудования.
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