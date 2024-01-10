Військові армії РФ крадуть один в одного побутові речі

Військові злочинної армії РФ в Україні настільки погано екіпіровані, що серед них процвітають крадіжки один в одного одягу, рюкзаків, бритв та інших предметів першої необхідності.
Що відомо про постійні крадіжки серед військових окупаційної армії РФ
Журналісти видання посилаються на слова дружини одного з російських окупантів Тетяни, чоловік якої Сергій пішов до лав російської армії РФ в Україні, бо очікував на обіцяну високу зарплату.
Однак, як зазначає жінка, одразу ж після прибуття на фронт її чоловік виявив відсутність базового спорядження.
Жінка зазначила, що її чоловік у лавах злочинної армії РФ в Україні заробляє утричі більше, а ніж в Росії, однак половина грошей йде на одяг, їжу та спорядження.
Як окупанти грабують один одного
Серед російських солдатів процвітає пограбування один одного.
У її чоловіка теж все вкрали. Жінка чула, що в деякий солдат крадуть телефони та гроші в потягах, коли вони їдуть до своїх частин.
Як зазначається, російська армія вже давно страждає від проблем з матеріально-технічним забезпеченням і корупцією. Мобілізовані війська та новобранці, прибуваючи на лінію фронту, виявляють, що їм не вистачає основного обладнання.
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