Військові армії РФ крадуть один в одного побутові речі

Військові злочинної армії РФ в Україні настільки погано екіпіровані, що серед них процвітають крадіжки один в одного одягу, рюкзаків, бритв та інших предметів першої необхідності.

Що відомо про постійні крадіжки серед військових окупаційної армії РФ

Журналісти видання посилаються на слова дружини одного з російських окупантів Тетяни, чоловік якої Сергій пішов до лав російської армії РФ в Україні, бо очікував на обіцяну високу зарплату.

Однак, як зазначає жінка, одразу ж після прибуття на фронт її чоловік виявив відсутність базового спорядження.

Коли їх вивозили на першу місію, у них навіть не було лопат. Їх просто висадили на порожньому полі, і все. Вони туди нічого не заносять: ні рукавичок, ні теплої білизни, ні боєприпасів. Їм навіть лопати не дали. Але дали мішки для трупів, - розповідає дружина російського окупанта. Поширити

Жінка зазначила, що її чоловік у лавах злочинної армії РФ в Україні заробляє утричі більше, а ніж в Росії, однак половина грошей йде на одяг, їжу та спорядження.

Як окупанти грабують один одного

Серед російських солдатів процвітає пограбування один одного.

В одного хлопця вкрали теплі рукавички, коли він йшов на стрій. Інший загубив свій рюкзак із новим теплим костюмом, коли був на завданні. Він повернувся з бою живим, але рюкзака не було. Він питає, де він, і йому кажуть, що він згорів, - розповідає жінка. Поширити

У її чоловіка теж все вкрали. Жінка чула, що в деякий солдат крадуть телефони та гроші в потягах, коли вони їдуть до своїх частин.

Деякі так без зв'язку й сидять. Всі, здавалося б, мають бути заодно і разом, а тут таке. Свої ж у своїх. Як так можна? Хліб там на вагу золота. І вода теж. Він тепер робить два-три ковтки і відкладає, бо на завданні ж їм їжу не возять. Закинуть на два-три тижні на передову і виживай як хочеш, - питається жінка. Поширити

Як зазначається, російська армія вже давно страждає від проблем з матеріально-технічним забезпеченням і корупцією. Мобілізовані війська та новобранці, прибуваючи на лінію фронту, виявляють, що їм не вистачає основного обладнання.