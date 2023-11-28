Военные РФ атаковали "Искандером" предприятие в Запорожье. Есть раненый

Российские военные нанесли удар баллистической ракетой по предприятию в Запорожье. Ранен один человек.

РФ атаковала Запорожье

Как отмечается, в 08:51 армия РФ нанесла один ракетный удар по территории предприятия в одном из районов Запорожья.

По словам главы ОВА, предварительно враг атаковал город одной из модификаций баллистической ракеты "Искандер", хотя сейчас тип ракеты уточняется.

По предварительным данным, на данный момент известно об одном легко раненном человеке, - отметил Малашко. Поделиться

Кроме того, по его данным, от взрывной волны повреждение получил один из магазинов, расположенных рядом с местом удара.

Взрывы в Запорожье

28 ноября в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о применении баллистики. Позже местные СМИ сообщили о взрыве в Запорожье.

Отметим, что утром раздались взрывы и во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. Перед "хлопком" в городе исчезало электроснабжение.

Кроме этого, 19 октября РФ атаковала город шестью ракетами С-300. Одна из них попала в многоквартирный дом.

Ракета разрушила подъезд жилого дома с 5 по 3 этажа. 50 жителей дома чрезвычайники эвакуировали.

Кроме многоэтажки были повреждены рядом расположенные жилые дома и автомобили, территория промышленных объектов, домовладение.

Двумя другими ракетами российские войска попали по территории промышленных объектов, еще одной – по частному домовладению.

Взрывной волной и обломками повреждены дом и хозяйственные постройки. Пострадавших не было.