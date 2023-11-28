Військові РФ атакували "Іскандером" підприємство в Запоріжжі. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ атакували "Іскандером" підприємство в Запоріжжі. Є поранений

Юрій Малашко / Запорізька ОВА
Швидка

Російські військові завдали удару балістичною ракетою по підприємству у Запоріжжі. Поранено одну людину.

РФ атакувала Запоріжжя

Як зазначається, о 08:51 армія РФ завдала одного ракетного удару по території підприємства в одному з районів Запоріжжя.

За словами голови ОВА, попередньо ворог атакував місто однією з модифікацій балістичної ракети "Іскандер", хоча зараз тип ракети уточнюється.

За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину, - зазначив Малашко.

Крім того, за його даними, від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару.

Вибухи у Запоріжжі

28 листопада в Запоріжжі та області було оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про застосування балістики. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили про вибух у Запоріжжі.

Зазначимо, що вранці пролунали вибухи й у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області. Перед "бавовною" у місті зникало електропостачання.

Окрім цього 19 жовтня РФ атакувала місто шістьма ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок.

Ракета зруйнувала під’їзд житлового будинку з 5 по 3 поверхи. 50 мешканців будинку надзвичайники евакуювали.

Окрім багатоповерхівки, були пошкоджені поруч розташовані житлові будинки й автівки, територію промислових об’єктів, домоволодіння.

Двома іншими ракетами російські війська поцілили по території промислових об’єктів, ще однією – по приватному домоволодінню.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинок та господарські споруди. Постраждалих не було.

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