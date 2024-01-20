Военные РФ ударили по городу в Запорожье. Есть раненые и поврежденные здания
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Украина
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Военные РФ ударили по городу в Запорожье. Есть раненые и поврежденные здания

Юрий Малашко / Запорожская ОВА
обстрел
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В результате обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранен местный житель, разрушены жилые дома.

Россияне ударили по Гуляйполю

Сегодня около 12:20 враг в очередной раз угнал из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю.

Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда на собственном подворье ранен местный житель.

Полицейские оказали первую помощь и передали военным медикам.

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Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили в поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.

На месте находятся власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.

Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже.

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