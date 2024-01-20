Военные РФ ударили по городу в Запорожье. Есть раненые и поврежденные здания

В результате обстрела города Гуляйполе Запорожской области ранен местный житель, разрушены жилые дома.
Россияне ударили по Гуляйполю
Сегодня около 12:20 враг в очередной раз угнал из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю.
Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда на собственном подворье ранен местный житель.
Полицейские оказали первую помощь и передали военным медикам.
Войска РФ ударили по Нью-Йорку
Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что россияне сбросили в поселок две управляемые авиабомбы и попали ракетой в 3-этажку. В доме обрушился подъезд, под развалинами находятся люди.
На месте находятся власти, спасатели и полиция. Решается вопрос о разборе завалов.
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