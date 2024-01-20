Військові РФ вдарили по місту на Запоріжжі. Є поранені та пошкоджені будівлі
Категорія
Україна
Дата публікації

Військові РФ вдарили по місту на Запоріжжі. Є поранені та пошкоджені будівлі

Юрій Малашко / Запорізька ОВА
обстріл

Внаслідок обстрілу міста Гуляйполе Запорізької області поранено місцевого мешканця, зруйновано житлові будинки.

Росіяни вдарили по Гуляйполю

Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю.

Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця.

Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам.

Війська РФ вдарили по Нью-Йорку

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.

Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше.

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