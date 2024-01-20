Військові РФ вдарили по місту на Запоріжжі. Є поранені та пошкоджені будівлі

Росіяни вдарили по Гуляйполю

Сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю.

Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця.

Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам.

Війська РФ вдарили по Нью-Йорку

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що росіяни скинули на селище дві керовані авіабомби та поцілили ракетою у 3-поверхівку. У будинку обвалився під'їзд, під руїнами перебувають люди.

На місці перебувають представники влади, рятувальники та поліція. Вирішується питання розбору завалів.