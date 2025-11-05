Военные США тестировали удар межконтинентальной баллистической ракетой Minuteman III
Военные США тестировали удар межконтинентальной баллистической ракетой Minuteman III

ракета
Источник:  online.ua

5 ноября Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

Главные тезисы

  • Военные США провели успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с космической базы Ванденберг.
  • Целью тестирования было оценить надежность, боевую готовность и точность системы МБР.
  • Использование бортовой системы управления ALCS с борта самолета E-6B Mercury позволило проверить эффективность системы управления запуском.

США опробовали ракету Minuteman III

Об этом сообщили на сайте базы Ванденберга.

Это испытание, обозначенное как GT 254, имело целью оценить текущую надежность, боевую готовность и точность системы МБР.

Команда летчиков эскадрильи стратегических операций, используя бортовую систему управления запуском (ALCS) с борта самолета E-6B Mercury ВМС США, приступила к запуску, проверив эффективность и постоянную доступность ALCS, резервной системы управления и контроля для сил МБР.

Данные, собранные во время испытания, имеют неоценимое значение для обеспечения постоянной надежности и точности системы оружия МБР, — сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний.

Запуск является частью серии рутинных и периодических мер, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III.

Невооруженная боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты пролетела примерно 4200 миль (около 6,8 тысяч км) до испытательного полигона противоракетной обороны Рональда Рейгана Командование космической и противоракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Испытательный полигон Рейгана оснащен современными датчиками, включая высокоточные метрические и сигнатурные радары, оптические датчики и телеметрию. Они собрали важные данные в конечной фазе полета.

