Военные США тестировали удар межконтинентальной баллистической ракетой Minuteman III

5 ноября Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США провело испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с космической базы Ванденберг в Калифорнии.

США опробовали ракету Minuteman III

Об этом сообщили на сайте базы Ванденберга.

Это испытание, обозначенное как GT 254, имело целью оценить текущую надежность, боевую готовность и точность системы МБР.

Команда летчиков эскадрильи стратегических операций, используя бортовую систему управления запуском (ALCS) с борта самолета E-6B Mercury ВМС США, приступила к запуску, проверив эффективность и постоянную доступность ALCS, резервной системы управления и контроля для сил МБР.

Данные, собранные во время испытания, имеют неоценимое значение для обеспечения постоянной надежности и точности системы оружия МБР, — сказала подполковник Карри Рэй, командир 576-й эскадрильи летных испытаний. Поделиться

Запуск является частью серии рутинных и периодических мер, имеющих решающее значение для оценки и подтверждения возможностей Minuteman III.

Невооруженная боеголовка межконтинентальной баллистической ракеты пролетела примерно 4200 миль (около 6,8 тысяч км) до испытательного полигона противоракетной обороны Рональда Рейгана Командование космической и противоракетной обороны армии США на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах.

Испытательный полигон Рейгана оснащен современными датчиками, включая высокоточные метрические и сигнатурные радары, оптические датчики и телеметрию. Они собрали важные данные в конечной фазе полета.