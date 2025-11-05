Військові США тестували удар міжконтинентальною балістичною ракетою Minuteman III

5 листопада Командування глобальних ударів Військово-повітряних сил США провело випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) Minuteman III з космічної бази Ванденберг, що в Каліфорнії.
Головні тези:
- Команда глобальних ударів Військово-повітряних сил США успішно випробувала ракету Minuteman III для оцінки надійності та точності системи МБР.
- Випробування GT 254 було проведено з метою перевірки ефективності ALCS та інших систем управління запуском для сил МБР.
- Збір важливих даних під час випробування допомагає забезпечити постійну надійність та точність ударних систем МБР.
США випробували ракету Minuteman III
Про це повідомили на сайті бази Ванденберг.
Це випробування, позначене як GT 254, мало на меті оцінити поточну надійність, бойову готовність і точність системи МБР.
Команда льотчиків ескадрильї стратегічних операцій, використовуючи бортову систему управління запуском (ALCS) з борту літака E-6B Mercury ВМС США, розпочала запуск, перевіривши ефективність та постійну доступність ALCS, резервної системи управління та контролю для сил МБР.
Запуск є частиною серії рутинних і періодичних заходів, які мають вирішальне значення для оцінки та підтвердження можливостей Minuteman III.
Неозброєна боєголовка міжконтинентальної балістичної ракети пролетіла приблизно 4200 миль (близько 6,8 тисячі км) до випробувального полігону протиракетної оборони Рональда Рейгана Командування космічної та протиракетної оборони армії США на атолі Кваджалейн на Маршаллових островах.
Випробувальний полігон Рейгана оснащений сучасними датчиками, включно з високоточними метричними та сигнатурними радарами, оптичними датчиками та телеметрією. Вони зібрали важливі дані під час кінцевої фази польоту.
