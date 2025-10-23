Чому Україна не отримає від США ракети Tomahawk — пояснення Трампа
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп прокоментував передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, наголосивши, що їхнє освоєння потребує значного часу і що застосування цих систем обмежене.

Головні тези:

  • Основна причина відмови у передачі ракет Tomahawk Україні полягає у складності і тривалості навчання для їхнього коректного використання.
  • Освоєння управління ракетами Tomahawk вимагає щонайменше пів року навчання, включаючи вивчення систем управління та тренування на симуляторах.
  • Ракети Tomahawk є високоточними крилатими ракетами, які можуть бути запущені з підводних човнів, надводних кораблів та наземних платформ.

Трамп відмовив Україні у постачанні ракет Tomahawk

За словами Трампа, головною перешкодою для передачі Tomahawk є необхідність довгого навчання.

Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому близько року, щоб освоїти управління ракетою.

Навчання включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказівки, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі постачання зброї Україні вкрай складними.

Щоб навчитися використовувати ракети "Томагавк", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб — це запустити їх нам, але ми не збираємося цього робити.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Tomahawk — це сімейство американських дозвукових крилатих ракет високої точності, які можуть використовуватися як у стратегічних, так і тактичних цілях. Вони призначені для запуску з підводних човнів, надводних кораблів і наземних платформ. Ракети здатні летіти на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить їх малопомітними для противника.

Нагадуємо, що за оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, США здатні передати Україні лише близько 20-50 крилатих ракет Tomahawk.

