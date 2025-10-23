Чому Україна не отримає від США ракети Tomahawk — пояснення Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, наголосивши, що їхнє освоєння потребує значного часу і що застосування цих систем обмежене.

Трамп відмовив Україні у постачанні ракет Tomahawk

За словами Трампа, головною перешкодою для передачі Tomahawk є необхідність довгого навчання.

Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому близько року, щоб освоїти управління ракетою.

Навчання включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказівки, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі постачання зброї Україні вкрай складними.

Щоб навчитися використовувати ракети "Томагавк", потрібно щонайменше 6 місяців. Єдиний спосіб — це запустити їх нам, але ми не збираємося цього робити. Дональд Трамп Президент США

Tomahawk — це сімейство американських дозвукових крилатих ракет високої точності, які можуть використовуватися як у стратегічних, так і тактичних цілях. Вони призначені для запуску з підводних човнів, надводних кораблів і наземних платформ. Ракети здатні летіти на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить їх малопомітними для противника.