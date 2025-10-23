Чому Україна не отримає від США ракети Tomahawk — пояснення Трампа

Президент США Дональд Трамп прокоментував передачу Україні крилатих ракет Tomahawk, наголосивши, що їхнє освоєння потребує значного часу і що застосування цих систем обмежене.
Головні тези:
- Основна причина відмови у передачі ракет Tomahawk Україні полягає у складності і тривалості навчання для їхнього коректного використання.
- Освоєння управління ракетами Tomahawk вимагає щонайменше пів року навчання, включаючи вивчення систем управління та тренування на симуляторах.
- Ракети Tomahawk є високоточними крилатими ракетами, які можуть бути запущені з підводних човнів, надводних кораблів та наземних платформ.
Трамп відмовив Україні у постачанні ракет Tomahawk
За словами Трампа, головною перешкодою для передачі Tomahawk є необхідність довгого навчання.
Він уточнив, що оператору потрібно щонайменше пів року, а в середньому близько року, щоб освоїти управління ракетою.
Навчання включає вивчення систем управління, відпрацювання процедур цілевказівки, тренування на симуляторах і комплексні спільні навчання. Така підготовка робить швидкі постачання зброї Україні вкрай складними.
Tomahawk — це сімейство американських дозвукових крилатих ракет високої точності, які можуть використовуватися як у стратегічних, так і тактичних цілях. Вони призначені для запуску з підводних човнів, надводних кораблів і наземних платформ. Ракети здатні летіти на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості, що робить їх малопомітними для противника.
