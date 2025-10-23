Почему Украина не получит от США ракеты Tomahawk — объяснение Трампа
Категория
Политика
Дата публикации

Почему Украина не получит от США ракеты Tomahawk — объяснение Трампа

Трамп
Читати українською
Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что их освоение требует значительного времени и что применение этих систем ограничено.

Главные тезисы

  • Основная причина отказа в передаче ракет Tomahawk Украине - сложность и продолжительность обучения для их корректного использования.
  • Управление ракетами Tomahawk требует не менее полугода обучения, включая изучение систем управления и тренировки на симуляторах.
  • Ракеты Tomahawk способны использоваться как в стратегических, так и тактических целях с подлодок, надводных кораблей и наземных платформ.

Трамп отказал Украине в поставке ракет Tomahawk

По словам Трампа, главным препятствием для передачи Tomahawk является необходимость долгой учебы.

Он уточнил, что оператору нужно не менее полугода, а в среднем около года, чтобы освоить управление ракетой.

Обучение включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине очень сложными.

Чтобы научиться использовать ракеты "Томагавк", нужно не менее 6 месяцев. Единственный способ — это запустить их нам, но мы не собираемся этого делать.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Tomahawk — это семейство американских дозвуковых крылатых ракет высокой точности, которые могут использоваться как в стратегических, так и тактических целях. Они предназначены для запуска с подлодок, надводных кораблей и наземных платформ. Ракеты способны лететь на минимальной высоте, огибая рельеф местности, что делает их малозаметными для противника.

Напомним, что по оценке директора оборонной программы аналитического центра "Центр новой американской безопасности" Стейси Петтиджон, США способны передать Украине лишь около 20-50 крылатых ракет Tomahawk.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа
Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мир неправильно понял решение Трампа касательно Tomahawk
Трамп все еще может передать Украине Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп еще думает над вопросом предоставления Украине ракет Tomahawk — Венс
Вэнс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?