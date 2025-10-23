Почему Украина не получит от США ракеты Tomahawk — объяснение Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что их освоение требует значительного времени и что применение этих систем ограничено.

Трамп отказал Украине в поставке ракет Tomahawk

По словам Трампа, главным препятствием для передачи Tomahawk является необходимость долгой учебы.

Он уточнил, что оператору нужно не менее полугода, а в среднем около года, чтобы освоить управление ракетой.

Обучение включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине очень сложными.

Чтобы научиться использовать ракеты "Томагавк", нужно не менее 6 месяцев. Единственный способ — это запустить их нам, но мы не собираемся этого делать. Дональд Трамп Президент США

Tomahawk — это семейство американских дозвуковых крылатых ракет высокой точности, которые могут использоваться как в стратегических, так и тактических целях. Они предназначены для запуска с подлодок, надводных кораблей и наземных платформ. Ракеты способны лететь на минимальной высоте, огибая рельеф местности, что делает их малозаметными для противника.