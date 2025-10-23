Почему Украина не получит от США ракеты Tomahawk — объяснение Трампа

Президент США Дональд Трамп прокомментировал передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, подчеркнув, что их освоение требует значительного времени и что применение этих систем ограничено.
Главные тезисы
- Основная причина отказа в передаче ракет Tomahawk Украине - сложность и продолжительность обучения для их корректного использования.
- Управление ракетами Tomahawk требует не менее полугода обучения, включая изучение систем управления и тренировки на симуляторах.
- Ракеты Tomahawk способны использоваться как в стратегических, так и тактических целях с подлодок, надводных кораблей и наземных платформ.
Трамп отказал Украине в поставке ракет Tomahawk
По словам Трампа, главным препятствием для передачи Tomahawk является необходимость долгой учебы.
Он уточнил, что оператору нужно не менее полугода, а в среднем около года, чтобы освоить управление ракетой.
Обучение включает изучение систем управления, отработку процедур целеуказания, тренировки на симуляторах и комплексные совместные учения. Такая подготовка делает быстрые поставки оружия Украине очень сложными.
Tomahawk — это семейство американских дозвуковых крылатых ракет высокой точности, которые могут использоваться как в стратегических, так и тактических целях. Они предназначены для запуска с подлодок, надводных кораблей и наземных платформ. Ракеты способны лететь на минимальной высоте, огибая рельеф местности, что делает их малозаметными для противника.
