Военный аналитик назвал лучший способ закрыть небо над Украиной
Категория
Украина
Дата публикации

Военный аналитик назвал лучший способ закрыть небо над Украиной

EMB 314 Super Tucano
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Источник:  24 канал

Военный аналитик, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что для отражения постоянных атак дронами преступной армии РФ Украине мог бы помочь бразильский легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano.

Что известно о EMB 314 Super Tucano

Он подходит по всем параметрам для уничтожения аэроцилей, тех же "Шахедов". То есть не нужно гонять F-16 или МиГ-29, которые значительно дороже в обслуживании. Этот самолет может выполнять и воздушные и наземные задачи, - отмечает Свитан.

Более того, этот самолет может выполнять боевые задания даже во время пребывания на земле, поскольку оснащен устройствами ночного видения, а управление осуществляется с помощью шлема.

Украина планировала приобрести подобные самолеты еще в 2019 году, однако по этому по неизвестным причинам пришлось отказаться.

Это новый учебно-боевой штурмовик, он многофункциональный. Он нам нужен. Нужно попытаться восстановить программу и получить хотя бы несколько эскадрилий этих штурмовиков, – подчеркивает Свитан.

Он отметил, что самолет вооружен двумя пулеметами и тратит минимальное количество боеприпасов для поражения целей.

Что известно об эффективности 314 Super Tucano против БпЛА типа Shahed

Свитан отметил, что самолет собирают не только в Бразилии, но и на территории США.

Нужно решить этот вопрос с перспективой сборки у нас этих самолетов, договорившись с Бразилией и Соединенными Штатами. Несомненно, такие аппараты будут пользоваться спросом еще десятки лет для уничтожения беспилотников.

Свитан добавил, что стоимость этих самолетов в зависимости от модификации составляет от 9 до 18 млн. долларов.

В сравнении с этим самолетом стоимость американского истребителя F-16 составляет от 35 до 55 млн долларов.

Научить летчика летать на этом штурмовике можно через месяц. Если запустить эти самолеты, при "Шахедах" при просто забудем – перехватывать их можно еще до их подлета к границам, - убеждает Свитан.

Кроме того, этот штурмовик может летать на крайне низкой высоте, так что российская ПВО может просто не увидеть этот самолет.

Тем более скорость EMB 314 Super Tucano – 500 км/ч.

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