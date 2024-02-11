Военный аналитик, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан отметил, что для отражения постоянных атак дронами преступной армии РФ Украине мог бы помочь бразильский легкий учебно-боевой штурмовик EMB 314 Super Tucano.
Что известно о EMB 314 Super Tucano
Более того, этот самолет может выполнять боевые задания даже во время пребывания на земле, поскольку оснащен устройствами ночного видения, а управление осуществляется с помощью шлема.
Украина планировала приобрести подобные самолеты еще в 2019 году, однако по этому по неизвестным причинам пришлось отказаться.
Он отметил, что самолет вооружен двумя пулеметами и тратит минимальное количество боеприпасов для поражения целей.
Что известно об эффективности 314 Super Tucano против БпЛА типа Shahed
Свитан отметил, что самолет собирают не только в Бразилии, но и на территории США.
Нужно решить этот вопрос с перспективой сборки у нас этих самолетов, договорившись с Бразилией и Соединенными Штатами. Несомненно, такие аппараты будут пользоваться спросом еще десятки лет для уничтожения беспилотников.
Свитан добавил, что стоимость этих самолетов в зависимости от модификации составляет от 9 до 18 млн. долларов.
В сравнении с этим самолетом стоимость американского истребителя F-16 составляет от 35 до 55 млн долларов.
Кроме того, этот штурмовик может летать на крайне низкой высоте, так что российская ПВО может просто не увидеть этот самолет.
Тем более скорость EMB 314 Super Tucano – 500 км/ч.
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