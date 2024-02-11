Військовий аналітик, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що для відбиття постійних атак дронами злочинної армії РФ Україні міг би допомогти бразильський легкий навчально-бойовий штурмовик EMB 314 Super Tucano.
Що відомо про EMB 314 Super Tucano
Більш того, цей літак має змогу виконувати бойові завдання навіть під час перебування на землі, оскільки оснащений пристроями нічного бачення, а управління здійснюється за допомогою шолому.
Україна планувала придбати подібні літаки ще у 2019 році, однак від цього з невідомих причин довелось відмовитись.
Він зазначив, що літак озброєний двома кулеметами і витрачає мінімальну кількість боєприпасів для ураження цілей.
Що відомо про ефективність 314 Super Tucano проти БпЛА типу “Shahed”
Світан зазначив, що літак збирають не тільки в Бразилії, а й на території США.
Потрібно розв'язати це питання, з перспективою збірки у нас цих літаків, домовившись з Бразилією та Сполученими Штатами. Безсумнівно, такі апарати матимуть попит ще десятки років для знищення безпілотників.
Світан додав, що вартість цих літаків в залежності від модифікації складає від 9 до 18 млн доларів.
У порівнянні із цим літаком вартість американського винищувача F-16 складає від 35 до 55 млн доларів.
Крім того, цей штурмовик може літати на вкрай низькій висоті, тож російська ППО може просто не побачити цей літак.
Тим паче швидкість EMB 314 Super Tucano – 500 кілометрів на годину.
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