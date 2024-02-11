Військовий аналітик назвав найкращий спосіб закрити небо над Україною
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовий аналітик назвав найкращий спосіб закрити небо над Україною

EMB 314 Super Tucano
Джерело:  24 канал

Військовий аналітик, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що для відбиття постійних атак дронами злочинної армії РФ Україні міг би допомогти бразильський легкий навчально-бойовий штурмовик EMB 314 Super Tucano. 

Що відомо про EMB 314 Super Tucano

Він підходить за всіма параметрами для знищення аероцілей, тих же "Шахедів". Тобто не потрібно ганяти F-16 чи МіГ-29, які значно дорожчі в обслуговуванні. Цей літак може виконувати і повітряні, і наземні завдання, - зазначає Світан.

Більш того, цей літак має змогу виконувати бойові завдання навіть під час перебування на землі, оскільки оснащений пристроями нічного бачення, а управління здійснюється за допомогою шолому.

Україна планувала придбати подібні літаки ще у 2019 році, однак від цього з невідомих причин довелось відмовитись.

Це новітній навчально-бойовий штурмовик, він багатофункціональний. Він нам потрібен. Потрібно спробувати відновити програму і отримати хоча б кілька ескадрилей цих штурмовиків, - підкреслює Світан.

Він зазначив, що літак озброєний двома кулеметами і витрачає мінімальну кількість боєприпасів для ураження цілей.

Що відомо про ефективність 314 Super Tucano проти БпЛА типу “Shahed”

Світан зазначив, що літак збирають не тільки в Бразилії, а й на території США.

Потрібно розв'язати це питання, з перспективою збірки у нас цих літаків, домовившись з Бразилією та Сполученими Штатами. Безсумнівно, такі апарати матимуть попит ще десятки років для знищення безпілотників.

Світан додав, що вартість цих літаків в залежності від модифікації складає від 9 до 18 млн доларів.

У порівнянні із цим літаком вартість американського винищувача F-16 складає від 35 до 55 млн доларів.

Навчити льотчика літати на цьому штурмовику можна за місяць. Якщо запустити ці літаки, за "Шахеди" при просто забудемо – перехоплювати їх можна ще до їхнього підльоту до кордонів, - переконує Світан.

Крім того, цей штурмовик може літати на вкрай низькій висоті, тож російська ППО може просто не побачити цей літак.

Тим паче швидкість EMB 314 Super Tucano – 500 кілометрів на годину.

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