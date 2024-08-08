Военный аналитик обнародовал вероятные причины начала контрнаступления ВСУ на Курщине

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что операция в Курской области продолжается в информационной тишине. Однако выдвинул предположение насчет двух причин, запустивших новое наступление Вооруженных сил Украины.
Главные тезисы
- Анализ вероятных причин начала контрнаступления ВСУ на Курщине.
- Возможные сценарии провокации со стороны России и упреждающего контрудара.
- Ситуация в Курской области привела к введению режима чрезвычайной ситуации.
Операция ВСУ на Курщине могла начаться по двум причинам — Лакийчук
Эксперт назвал два своих предположения о возможных причинах начала контрнаступления ВСУ в Курской области.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" напомнил, что после начала российской операции на Харьковщине в мае этого года начальник ГУР Минобороны генерал Буданов предупреждал, что противник концентрирует силы на другом участке фронта, в том числе на другой части границы, то есть на Сумском направлении. В это время впервые в контексте войны прозвучало название населенного пункта Суджа.
Контрнаступление ВСУ в Курской области: что известно
6 августа власти Курской области РФ заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать российскую границу, но этого якобы смогли предотвратить. Впоследствии в российском минобороны сообщили, что "украинская ДРГ отступила на свою территорию".
В Институте изучения войны 7 августа отметили, что у российского министерства обороны, исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова и некоторых пропагандистов различаются версии по событиям в Курской области.
7 августа нелегитимный президент России Владимир Путин собрал военное руководство РФ из-за ситуации в Курской области, которую он назвал "масштабной провокацией". Генералитет лживо заверил диктатора, что нападение отражено.
В настоящее время спикер МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество "решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию".
Также россияне в Курской области начали создавать отряды операторов БПЛА по гражданским. На обучение дают до 10 часов.
С 7 августа в Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации.
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