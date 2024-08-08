Военный аналитик обнародовал вероятные причины начала контрнаступления ВСУ на Курщине

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук отметил, что операция в Курской области продолжается в информационной тишине. Однако выдвинул предположение насчет двух причин, запустивших новое наступление Вооруженных сил Украины.

Операция ВСУ на Курщине могла начаться по двум причинам — Лакийчук

Эксперт назвал два своих предположения о возможных причинах начала контрнаступления ВСУ в Курской области.

Операция идет в информационной тишине. Мы можем только догадываться, но не знаем точной цели и задачи этой операции. Даже направления ударов мы оцениваем по данным противника, но можно предположить причины этих событий. Павел Лакийчук Военный эксперт

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" напомнил, что после начала российской операции на Харьковщине в мае этого года начальник ГУР Минобороны генерал Буданов предупреждал, что противник концентрирует силы на другом участке фронта, в том числе на другой части границы, то есть на Сумском направлении. В это время впервые в контексте войны прозвучало название населенного пункта Суджа.

То есть можно сделать два предположения. Возможно, была провокация со стороны РФ с целью создания так называемой санитарной границы в Сумской области, которая получила быстрый и жесткий отпор от перешедших в наступление подготовленных подразделений Сил обороны. Или более смелое предположение — это был упреждающий контрудар с целью дезорганизации группировок противника, которые готовились к наступлению и срыву их планов. Как оказывается, готовящиеся к наступлению соединения часто не готовы к обороне. Поделиться

Контрнаступление ВСУ в Курской области: что известно

6 августа власти Курской области РФ заявили, что ВСУ якобы пытались прорвать российскую границу, но этого якобы смогли предотвратить. Впоследствии в российском минобороны сообщили, что "украинская ДРГ отступила на свою территорию".

В Институте изучения войны 7 августа отметили, что у российского министерства обороны, исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова и некоторых пропагандистов различаются версии по событиям в Курской области.

7 августа нелегитимный президент России Владимир Путин собрал военное руководство РФ из-за ситуации в Курской области, которую он назвал "масштабной провокацией". Генералитет лживо заверил диктатора, что нападение отражено.

В настоящее время спикер МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество "решительно осудить преступные атаки киевского режима на российскую территорию".

В тот же день российские СМИ сообщили, что работники Курской атомной электростанции опасаются, что руководство АЭС не подготовилось на случай возможной атаки ВСУ. Поделиться

Также россияне в Курской области начали создавать отряды операторов БПЛА по гражданским. На обучение дают до 10 часов.