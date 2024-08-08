Військовий аналітик оприлюднив ймовірні причини початку контрнаступу ЗСУ на Курщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Військовий аналітик оприлюднив ймовірні причини початку контрнаступу ЗСУ на Курщині

ЗСУ
Джерело:  Еспресо

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що операція у Курській області триває в інформаційній тиші. Проте висунув припущення щодо двох причин, які запустили новий наступ Збройних сил України.

Головні тези:

  • Павло Лакійчук, військовий аналітик, поділився припущеннями щодо причин початку контрнаступу ЗСУ на Курщині.
  • Можливі причини старту операції Збройних сил України в Курській області: провокація РФ або упереджувальний контрудар.
  • Ситуація на Курщині призвела до введення режиму надзвичайної ситуації в області.

Операція ЗСУ на Курщині могла початися з двох причин — Лакійчук

Експерт назвав два своїх припущення щодо ймовірних причин початку контрнаступу ЗСУ в Курській області.

Операція триває в інформаційній тиші. Можемо тільки здогадуватися, але не знаємо точної цілі й задачі цієї операції. Навіть напрямки ударів ми оцінюємо за даними противника, але можна припустити про причини цих подій.

Павло Лакійчук

Павло Лакійчук

Військовий експерт

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" нагадав, що після початку російської операції на Харківщині у травні цього року начальник ГУР Міноборони генерал Буданов попереджав, що противник концентрує сили на іншій ділянці фронту, зокрема на іншій частині кордону, тобто на Сумському напрямку. Саме тоді вперше в контексті війни прозвучала назва населеного пункту Суджа.

Тобто можна зробити два припущення. Можливо, була провокація з боку РФ з метою створення так званого санітарного кордону в Сумській області, яка отримала швидку й жорстку відсіч від підготовлених підрозділів Сил оборони, які перейшли в наступ. Або більш сміливе припущення — це був упереджувальний контрудар з метою дезорганізації угруповань противника, які готувалися до наступу та зриву їхніх планів. Як виявляється, з'єднання, які готуються до наступу, часто не готові до оборони.

Контрнаступ ЗСУ в Курській області: що відомо

6 серпня влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

7 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". Генералітет брехливо запевнив диктатора, що напад відбито.

У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

Того ж дня російські ЗМІ повідомили, працівники Курської атомної електростанції побоюються, що керівництво АЕС не підготувалось на випадок можливої атаки ЗСУ.

Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.

З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.

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