Військовий аналітик оприлюднив ймовірні причини початку контрнаступу ЗСУ на Курщині

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук зазначив, що операція у Курській області триває в інформаційній тиші. Проте висунув припущення щодо двох причин, які запустили новий наступ Збройних сил України.
Головні тези:
- Павло Лакійчук, військовий аналітик, поділився припущеннями щодо причин початку контрнаступу ЗСУ на Курщині.
- Можливі причини старту операції Збройних сил України в Курській області: провокація РФ або упереджувальний контрудар.
- Ситуація на Курщині призвела до введення режиму надзвичайної ситуації в області.
Операція ЗСУ на Курщині могла початися з двох причин — Лакійчук
Експерт назвав два своїх припущення щодо ймовірних причин початку контрнаступу ЗСУ в Курській області.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" нагадав, що після початку російської операції на Харківщині у травні цього року начальник ГУР Міноборони генерал Буданов попереджав, що противник концентрує сили на іншій ділянці фронту, зокрема на іншій частині кордону, тобто на Сумському напрямку. Саме тоді вперше в контексті війни прозвучала назва населеного пункту Суджа.
Контрнаступ ЗСУ в Курській області: що відомо
6 серпня влада Курської області РФ заявила, що ЗСУ нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".
В Інституті вивчення війни 7 серпня зазначили, що у російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.
7 серпня нелегітимний президент Росії Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". Генералітет брехливо запевнив диктатора, що напад відбито.
У цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".
Також росіяни у Курській області почали створювати загони операторів БПЛА із цивільних. На навчання дають до 10 годин.
З 7 серпня у Курській області запроваджено режим надзвичайної ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-