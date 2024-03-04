Верховная Рада планирует принять законопроект, предусматривающий премии для украинских военнослужащих за уничтожение или захват российской техники.

Украинских защитников будут мотивировать премиями за уничтоженную технику РФ

Этот документ поддерживает Министерство обороны и военное командование Украины.

В частности, за истребители окупантов будут платить по 500 тысяч гривен.

Секретарь оборонного комитета парламента Роман Костенко, являющийся инициатором законопроекта, отметил, что эти будущие нововведения нужны для мотивации военных.

Да, документ предлагает установить выплаты за уничтожение или захват вражеской техники. В настоящее время предусмотрены следующие расценки:

танк — 200-370 тысяч грн;

самоходная артиллерийская установка или реактивная система залпового огня — 200-370 тысяч грн;

боевая машина десанта или пехоты, бронетранспортер, командно-штабная машина, артиллерийская система — 30-100 тысяч грн;

другие бронированные автомобили или грузовики — 10-30 тысяч грн;

зенитно-ракетный комплекс — 200-370 тысяч грн;

радиолокационные системы средств противовоздушной обороны — 200-370 тысяч грн;

средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч грн;

средство радиоэлектронной борьбы — 30-150 тысяч грн;

беспилотник-разведчик или ударный БПЛА — 30-100 тысяч грн;

крылатая и баллистическая ракета — 100 тысяч грн;

военный самолет — 500 тысяч грн;

военный вертолет — 300 тысяч грн;

комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч грн;

военный корабль — 300-500 тысяч грн;

средство радиоэлектронной разведки — 30-100 тысяч грн.

Также законопроект предусматривает единовременную денежную выплату военным, которые после 24 февраля 2022 заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения.

Размер премии зависит от воинского звания:

солдатам — 120 тысяч гривен;

сержантам и старшинам — 160 тысяч гривен;

офицерам — 200 тысяч гривен.

Кроме того, ежемесячное дополнительное вознаграждение будет предусмотрено для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить. Размер премии в таком случае будет составлять 10 тысяч гривен.

Роман Костенко заверил, что вполне реально профинансировать этот законопроект. Деньги на премии будут выделяться из госбюджета.

Сколько самолетов РФ уничтожили ВСУ

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

один транспортный самолет Ил-22,

12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

два многоцелевых истребителя Су-35.

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.