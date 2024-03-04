Військовим ЗСУ хочуть платити премії за знищену техніку РФ — деталі

Верховна Рада планує ухвалити законопроєкт, який передбачає премії для українських військовослужбовців за знищення чи захоплення російської техніки.

Українських захисників мотивуватимуть преміями за знищену техніку РФ

Як зазначається, цей документ підтримує Міністерство оборони та військове командування України.

Зокрема, за винищувачі окупантів платитимуть по 500 тисяч гривень.

Секретар оборонного комітету парламенту Роман Костенко, який є ініціатором законопроєкту, зазначив, що ці майбутні нововведення потрібні для мотивації військових.

Так, документ пропонує встановити виплати за знищення чи захоплення ворожої техніки. Наразі передбачені такі розцінки:

танк — 200-370 тисяч грн;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню — 200-370 тисяч грн;

бойова машина десанту або піхоти, бронетранспортер, командно-штабна машина, артилерійська система — 30-100 тисяч грн;

інші броньовані автомобілі або вантажівки — 10-30 тисяч грн;

зенітно-ракетний комплекс — 200-370 тисяч грн;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони — 200-370 тисяч грн;

засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч грн;

засіб радіоелектронної боротьби — 30-150 тисяч грн;

безпілотник-розвідник або ударний БПЛА — 30-100 тисяч грн;

крилата та балістична ракета — 100 тисяч грн;

військовий літак — 500 тисяч грн;

військовий вертоліт — 300 тисяч грн;

комплекс далекого візуального спостереження — 30 тисяч грн;

військовий корабель — 300-500 тисяч грн;

засіб радіоелектронної розвідки — 30-100 тисяч грн.

Також законопроєкт передбачає одноразову грошову виплату військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану.

Розмір премії залежить від військового звання:

солдатам — 120 тисяч гривень;

сержантам і старшинам — 160 тисяч гривень;

офіцерам — 200 тисяч гривень.

Окрім того, щомісячна додаткова винагорода буде передбачена для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити. Розмір премії у такому випадку становитиме 10 тисяч гривень.

Роман Костенко запевнив, що цілком реально профінансувати цей законопроєкт. Гроші на премії виділятимуть з держбюджету.

Скільки літаків РФ знищили ЗСУ

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

один транспортний літак Іл-22,

12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

два багатоцільових винищувача Су-35.

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими.