Воевали за РФ против Украины. Шестеро предателей получили тюремные сроки

Служба безопасности Украины доказала вину еще шести граждан, которые сотрудничали с Россией и принимали участие в боевых действиях против ВСУ на Донецком направлении. По решению суда, 15 лет они проведут за решеткой.

Шесть предателей Украины получили тюремные сроки

Сообщается, что боевики были задержаны осенью 2024 года во время боев на Покровском и Торецком направлениях.

Позже стало известно, что один из осужденных попал в плен во второй раз. Впервые это произошло в 2022 году, после чего его вернули России в рамках обмена пленными. В этот раз предателя оставили без боеприпасов на поле боя, и его снова задержали украинские военные. Поделиться

Выяснилось, что предатели — это жители временно оккупированных территорий Донецкой области, добровольно перешедших на сторону врага.

Задержанных признали виновными в совершении государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 1,2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Среди осужденных:

Экс-сотрудник "Беркута", который после 2014 года присоединился к оккупантам, стал командиром разведывательного отделения и участвовал в штурмах Светлодарска и Торецкая.

Бывший работник Горловского депо, после начала полномасштабной войны заключивший контракт с Минобороны РФ, получил должность пулеметчика и отправился на передовую.

Участник 132-й мотострелковой бригады РФ, попавший в плен в районе поселка Дачное.

Трое боевиков 1-го армейского корпуса РФ, совершавших атаки на позиции ВСУ с помощью дронов вблизи поселка Нью-Йорк.

По материалам военной контрразведки СБУ суд определил им максимальное наказание — 15 лет заключения.

Что известно о задержанном коллаборанте РФ

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.

Как отмечается, задержанный — младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.

В начале полномасштабного вторжения РФ он поддержал захватчиков и получил должность охранника в застенке, обустроенном в здании захваченного СИЗО. Поделиться

Его обязанности включали:

охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;

привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.