Воевали за РФ против Украины. Шестеро предателей получили тюремные сроки

Служба безопасности Украины доказала вину еще шести граждан, которые сотрудничали с Россией и принимали участие в боевых действиях против ВСУ на Донецком направлении. По решению суда, 15 лет они проведут за решеткой.
Главные тезисы
- Шесть украинцев приговорены к 15 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне РФ на Донбассе.
- Среди осужденных — экс-работник “Беркута”, пулеметчик и боевики российских войск.
- Осужденные признаны виновными в государственной измене и коллаборации по статьям Уголовного кодекса Украины.
- Действия предателей квалифицированы как сотрудничество с оккупантами и поддержка врага.
- Служба безопасности Украины разоблачила младшего инспектора, который помогал оккупантам и оправдывал их преступные действия.
Шесть предателей Украины получили тюремные сроки
Сообщается, что боевики были задержаны осенью 2024 года во время боев на Покровском и Торецком направлениях.
Выяснилось, что предатели — это жители временно оккупированных территорий Донецкой области, добровольно перешедших на сторону врага.
Задержанных признали виновными в совершении государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 1,2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Среди осужденных:
Экс-сотрудник "Беркута", который после 2014 года присоединился к оккупантам, стал командиром разведывательного отделения и участвовал в штурмах Светлодарска и Торецкая.
Бывший работник Горловского депо, после начала полномасштабной войны заключивший контракт с Минобороны РФ, получил должность пулеметчика и отправился на передовую.
Участник 132-й мотострелковой бригады РФ, попавший в плен в районе поселка Дачное.
Трое боевиков 1-го армейского корпуса РФ, совершавших атаки на позиции ВСУ с помощью дронов вблизи поселка Нью-Йорк.
По материалам военной контрразведки СБУ суд определил им максимальное наказание — 15 лет заключения.
Что известно о задержанном коллаборанте РФ
Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований провела операцию в Херсоне, результатом которой стало задержание очередного изменника, сотрудничавшего с оккупантами.
Как отмечается, задержанный — младший инспектор местного следственного изолятора, во время временной оккупации перешедший на сторону россиян.
Его обязанности включали:
охрану камер, где содержались местные жители, преимущественно участников движения сопротивления;
привлечение знакомых к сотрудничеству с оккупантами, обещая им "работу" в российском "учреждении" с оплатой в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.
После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя место жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и задержали.
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