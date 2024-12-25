Воювали за РФ проти України. Шестеро зрадників отримали тюремні терміни

Служба безпеки України довела вину ще шістьох громадян, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку. За рішенням суду, 15 років вони проведуть за ґратами.

Шестеро зрадників України отримали тюремні терміни

Повідомляється, що бойовиків затримали восени 2024 року під час боїв на Покровському і Торецькому напрямках.

Пізніше стало відомо, що один із засуджених потрапив у полон вдруге. Уперше це сталося у 2022 році, після чого його повернули Росії в рамках обміну полоненими. Цього разу зрадника залишили без боєприпасів на полі бою, і його знову затримали українські військові. Поширити

З'ясувалося, що зрадники — це мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області, які добровільно перейшли на бік ворога.

Затриманих визнали винними у скоєнні державної зради та колабораційної діяльності (ч. 1,2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Серед засуджених:

Ексспівробітник "Беркуту", який після 2014 року приєднався до окупантів, став командиром розвідувального відділення та брав участь у штурмах Світлодарська і Торецька.

Колишній працівник Горлівського депо, який після початку повномасштабної війни уклав контракт із Міноборони РФ, отримав посаду кулеметника та вирушив на передову.

Учасник 132-ї мотострілецької бригади РФ, який потрапив у полон у районі селища Дачне.

Троє бойовиків 1-го армійського корпусу РФ, що здійснювали атаки на позиції ЗСУ за допомогою дронів поблизу селища Нью-Йорк.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд визначив їм максимальне покарання — 15 років ув’язнення.

Що відомо про затриманого колаборанта РФ

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.

Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.

На початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав загарбників і отримав посаду охоронця у катівні, облаштованій у будівлі захопленого СІЗО. Поширити

Його обов’язки включали:

охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;

залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.