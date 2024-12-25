Воювали за РФ проти України. Шестеро зрадників отримали тюремні терміни

Служба безпеки України довела вину ще шістьох громадян, які співпрацювали з Росією та брали участь у бойових діях проти ЗСУ на Донецькому напрямку. За рішенням суду, 15 років вони проведуть за ґратами.
Головні тези:
- Шістьох зрадників, які воювали за РФ проти України, засудили на 15 років тюремного ув'язнення.
- Затримані брали участь у бойових діях на Донецькому напрямку, один із них вже потрапив у полон вдруге.
- Серед засуджених — колишній працівник "Беркуту", кулеметник та бойовики російських військ.
- Українські військові затримали також молодшого інспектора, який підтримував окупантів та забезпечував їхню "лояльність".
- Дії засуджених кваліфікували як державну зраду та колабораційну діяльність згідно з Кримінальним кодексом України.
Шестеро зрадників України отримали тюремні терміни
Повідомляється, що бойовиків затримали восени 2024 року під час боїв на Покровському і Торецькому напрямках.
З'ясувалося, що зрадники — це мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області, які добровільно перейшли на бік ворога.
Затриманих визнали винними у скоєнні державної зради та колабораційної діяльності (ч. 1,2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).
Серед засуджених:
Ексспівробітник "Беркуту", який після 2014 року приєднався до окупантів, став командиром розвідувального відділення та брав участь у штурмах Світлодарська і Торецька.
Колишній працівник Горлівського депо, який після початку повномасштабної війни уклав контракт із Міноборони РФ, отримав посаду кулеметника та вирушив на передову.
Учасник 132-ї мотострілецької бригади РФ, який потрапив у полон у районі селища Дачне.
Троє бойовиків 1-го армійського корпусу РФ, що здійснювали атаки на позиції ЗСУ за допомогою дронів поблизу селища Нью-Йорк.
За матеріалами військової контррозвідки СБУ суд визначив їм максимальне покарання — 15 років ув’язнення.
Що відомо про затриманого колаборанта РФ
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань провела операцію в Херсоні, результатом якої стало затримання чергового зрадника, що співпрацював з окупантами.
Як зазначається, затриманий — молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який під час тимчасової окупації перейшов на бік росіян.
Його обов’язки включали:
охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору;
залучення знайомих до співпраці з окупантами, обіцяючи їм "роботу" у російській "установі" з оплатою в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.
Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місце проживання. Проте правоохоронці встановили його місцеперебування і затримали.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-