Война РФ против Украины. Шольц обратился к немцам

Немецкий лидер Олаф Шольц напомнил своему народу о важности справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.
Шольц призывает Германию не забывать об Украине
Новое заявление о российско-украинской войне канцлера ФРГ прозвучало по случаю Пасхи.
Олаф Шольц напомнил, что мир не возможен справедливости.
Он также обратил внимание на то, что во время пасхальных богослужений христиане всего мира молятся о мире во всем мире.
Шольц предложил план поддержки Украины
По мнению политика, поддержка Украины крайне важна для Германии и ее безопасности.
Канцлер ФРГ напомнил о том, что в течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны нарушаться силой.
Кроме того, Шольц добавил, что официальный Берлин будет больше инвестировать в собственную безопасность и будет держать страну вместе, что не даст разорвать ее на части.
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