Война РФ против Украины. Шольц обратился к немцам
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Политика
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Война РФ против Украины. Шольц обратился к немцам

Шольц
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Источник:  Welt

Немецкий лидер Олаф Шольц напомнил своему народу о важности справедливого мира и призвал к дальнейшей поддержке Украины.

Шольц призывает Германию не забывать об Украине

Новое заявление о российско-украинской войне канцлера ФРГ прозвучало по случаю Пасхи.

Олаф Шольц напомнил, что мир не возможен справедливости.

Вот почему мы поддерживаем Украину в ее борьбе за справедливый мир — так долго, как это будет необходимо.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Он также обратил внимание на то, что во время пасхальных богослужений христиане всего мира молятся о мире во всем мире.

Мы все стремимся к более мирному миру. Люди на Ближнем Востоке и в Украине тоже желают мира, — подчеркнул лидер Германии.

Шольц предложил план поддержки Украины

По мнению политика, поддержка Украины крайне важна для Германии и ее безопасности.

Канцлер ФРГ напомнил о том, что в течение многих десятилетий мир в Европе базировался на очень важном принципе: границы не должны нарушаться силой.

Никогда снова! Однако Россия Владимира Путина нарушила этот принцип. Но в наших силах сделать так, чтобы этот принцип снова действовал. Продолжая поддерживать Украину — решительно и взвешенно.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер Германии

Кроме того, Шольц добавил, что официальный Берлин будет больше инвестировать в собственную безопасность и будет держать страну вместе, что не даст разорвать ее на части.

Тем более что нас объединяет убеждение, что закон должен побеждать над насилием, — отметил немецкий лидер.

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