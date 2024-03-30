Війна РФ проти України. Шольц звернувся до німців

Німецький лідер Олаф Шольц нагадав своєму народу про важливість справедливого миру і закликав до подальшої підтримки України.

Шольц закликає Німеччину не забувати про Україну

Нова заява про російсько-українську війну канцлера ФРН пролунала з нагоди Великодня.

Олаф Шольц нагадав про те, що без миру не може бути справедливості.

Ось чому ми підтримуємо Україну в її боротьбі за справедливий мир — так довго, як це буде необхідно. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Він також звернув увагу на те, що під час великодніх богослужінь християни всього світу моляться за більш мирний світ.

Ми всі прагнемо більш мирного світу. Люди на Близькому Сході та в Україні також бажають миру, — підкреслив лідер Німеччини. Поширити

Шольц запропонував план підтримки України

На переконання політика, підтримка України вкрай важлива для Німеччини та її безпеки.

Канцлер ФРН нагадав про те, що протягом багатьох десятиліть мир в Європі базувався на дуже важливому принципі: кордони не повинні пересуватися силою.

Ніколи знову! Однак Росія Володимира Путіна порушила цей принцип. Але в наших руках зробити так, щоб цей принцип знову діяв. Продовжуючи підтримувати Україну — рішуче і виважено. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Окрім того, Шольц додав, що офіційний Берлін буде більше інвестувати у власну безпеку і триматиме країну разом, а не дасть себе розірвати на частини.

Тим більше, що нас об'єднує переконання, що закон повинен перемагати над насильством, — наголосив німецький лідер.