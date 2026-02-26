Война России против Украины началась с оккупации Крыма — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма вспомнил о событиях 2014 года, когда мир советовал Украине молчать об аннексии Россией полуострова.
Главные тезисы
- Война России против Украины началась с оккупации Крыма, что стало началом серьезных последствий для региона.
- Противостояние агрессору и ответственность за военные действия необходимы для обеспечения долгосрочного мира.
- Зеленский подчеркивает важность поддержки Украины в противостоянии с российской агрессией и возврате пленников.
Крым был и является Украиной —Зеленский
Зеленский заметил, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно продолжительным, каждый должен понимать: это не просто слова.
Теперь ежегодно 26 февраля — в День сопротивления оккупации Крыма — мы вспоминаем этот глобальный урок и чтим тех, кто не молчал и не шел перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну — одна из гарантий безопасности, одна из наиболее сильных предпосылок длительного мира.
Благодарю всех в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, напоминающих мир о Крыме и значение его оккупации Россией.
