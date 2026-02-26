Война России против Украины началась с оккупации Крыма — Зеленский

Президент Владимир Зеленский в День сопротивления оккупации Крыма вспомнил о событиях 2014 года, когда мир советовал Украине молчать об аннексии Россией полуострова.

Крым был и является Украиной —Зеленский

Зеленский заметил, что агрессор не должен получить никакого вознаграждения за войну, чтобы мир был действительно продолжительным, каждый должен понимать: это не просто слова.

Мир, к сожалению, уже имел возможность проверить это 12 лет назад. Российская война против Украины началась с оккупации нашего Крыма, и мир фактически закрыл глаза на это. Тогдашних лидеров не заинтересовали митинги и сопротивление в Крыму и вообще чувство Украины. Мир советовал Украине молчать. Именно поэтому Путин поверил, что он может позволить себе гораздо большую войну и более жесткое противостояние с Западом. Владимир Зеленский Президент Украины

Теперь ежегодно 26 февраля — в День сопротивления оккупации Крыма — мы вспоминаем этот глобальный урок и чтим тех, кто не молчал и не шел перед российской агрессией. И настаиваем, что ответственность агрессора за войну — одна из гарантий безопасности, одна из наиболее сильных предпосылок длительного мира.

Благодарю всех в мире, кто поддерживает нас в этом, участвует в работе нашей Крымской платформы и в других международных форматах, напоминающих мир о Крыме и значение его оккупации Россией.